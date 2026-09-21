LES COMORES PEUVENT DEVENIR UN PAYS PROSPÈRE ET RÉUSSI







Les Comores méritent de choisir le successeur le plus compétent du président Azali Assoumani lorsque son mandat prendra fin pacifiquement en 2029. Cet homme politique avisé devra répondre aux exigences des Îliens et de la communauté internationale. Azali a délégué le pouvoir à une jeune génération qui, faute d’expérience, n’a pas su mener à bien les réformes majeures nécessaires au bien-être des citoyens. Les Comores méritent de choisir le successeur le plus compétent du président Azali Assoumani lorsque son mandat prendra fin pacifiquement en 2029. Cet homme politique avisé devra répondre aux exigences des Îliens et de la communauté internationale. Azali a délégué le pouvoir à une jeune génération qui, faute d’expérience, n’a pas su mener à bien les réformes majeures nécessaires au bien-être des citoyens.





Sans le soutien financier international et les transferts réguliers de fonds de la diaspora, la situation aurait pu devenir trop grave et insoutenable. Personne n’est tenu pour responsable de cette situation déplorable en raison de notre système de gouvernance défaillant. L’ancien président Sambi a été condamné par la justice pour détournement de plus d’un milliard de dollars, selon l’estimation du procureur général.





Sambi a contesté le verdict et qualifié sa détention de procédé politique. Sambi est le seul à être en détention à la suite d’un procès contesté pour détournement de fonds liés aux passeports économiques, et aucun autre collaborateur impliqué n’a été poursuivi ni sanctionné pour ces crimes. Ils ont négocié un accord avec le procureur. Bien que Sambi soit en détention, pas un seul centime n’a jusqu’à présent été récupéré de cette somme colossale qui s’est évaporée dans les airs. Sambi pourrait être libéré et éventuellement rejugé. Le président Azali dispose de deux ans pour résoudre cette affaire très complexe.





En 2029, Anjouan devra nous offrir le chef d’État le plus compétent, le plus honnête et le plus capable, chargé de transformer cet État insulaire en un système démocratique fonctionnel fondé sur la bonne gouvernance, la liberté, l’État de droit, l’économie libre et des institutions démocratiques solides.

Je m’exprime en m’appuyant sur mes multiples expériences aux Comores depuis 1977 auprès de plusieurs anciens chefs d’État nationaux et au nom de mon engagement au service à la Nation. J’ai également servi plusieurs chefs d’État dans des pays africains et j’ai été directement impliqué dans le remplacement du colonel Moilimou par le colonel Azali Assoumani au poste de chef d'état-major de l'AND, en vertu d'un décret signé par le président Mohamed Taki Abdoulkarim en 1998.





J'ai le devoir moral de mettre mon expérience au service du président Azali afin de le conseiller dans la protection et la préservation des intérêts collectifs de notre nation et des générations futures. Nous sommes prêts à lui offrir nos modestes conseils constructifs, prodigués en toute bonne foi, pour le bien de nos Îliens. La paix et la stabilité constituent les conditions incontournables pour notre État-nation. Nous devons préserver notre unité nationale et éduquer nos enfants à rejeter les idées sécessionnistes.





Les Comores appartiennent à nous tous et nous espérons tous vivre avec nos enfants dans la paix, la liberté, le bonheur et la dignité, Incha’Allah. Nous ne devons jamais accepter de voir nos Îliens braver les flots déchaînés pour fuir Anjouan à la recherche d’une vie meilleure dans l’Eldorado de Mayotte. Ce phénomène tragique est à l’origine d’une déstabilisation permanente des Comores. Depuis une dizaine d’années, notre jeunesse instruite est également victime de morts atroces dans les eaux de la Méditerranée, un fléau qui touche des milliers de migrants.





L’État est resté silencieux et les dirigeants politiques d’Anjouan se sont contentés de reconnaître les conséquences fatales de cette tragédie. Pendant ce temps, la France exerce une pression croissante sur le gouvernement central de Moroni pour qu’il mette fin au flux migratoire vers Mayotte, territoire contesté des Comores. La situation est intenable, insupportable et constitue un crime. L’Afrique et le monde entier regardent les Comores sombrer dans les horreurs des feux du Karthala.





Said Hilali