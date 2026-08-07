Affaire Ntsoralé ya Dimani : Le chef du village et des notables placés sous mandat de dépôt

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 07 août 2026 2026-08-07T09:33:00+02:00 Modifier ce post

Affaire Ntsoralé ya Dimani : Le chef du village et des notables placés sous mandat de dépôt. Par ailleurs, les maisons incendiées appartenant aux proc

Affaire Ntsoralé ya Dimani : Le chef du village et des notables placés sous mandat de dépôt 


Affaire Ntsoralé ya Dimani : Le chef du village et des notables placés sous mandat de dépôt

Selon plusieurs sources concordantes, des notables, dont le chef du village, ont été placés sous mandat de dépôt il y a plusieurs jours. Ils sont soupçonnés d'être les commanditaires des violences survenues après la découverte du corps d'un nouveau-né dans une fosse. 

Par ailleurs, les maisons incendiées appartenant aux proches de la femme au centre de l’affaire, dont trois en tôles totalement réduites en cendres, sont actuellement en cours de reconstruction par le village. Un signal fort envoyé à ceux qui se croient au-dessus de la loi ba hari dje mdru haripichia ze ntruda mbili za maelé hakaza o mharuma. 

Toufé Maecha

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières