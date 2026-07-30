Azali reçu chez le chef de l'opposition à Mohéli. Cette visite, placée sous le signe du recueillement et de la solidarité envers la famille endeuillé

De la politique aux condoléances : Azali reçu chez le chef de l'opposition à Mohéli





Le chef de l'État, Azali Assoumani, a été reçu au domicile familial du président de l'Opposition Unie de Mwali (OUM), le Dr Abdou Djabir. Une rencontre qui n'avait toutefois aucun caractère politique.



Le Président de l'Union des Comores s'y est rendu pour présenter ses condoléances à la famille de feu Yssoufa Ali, ancien commandant de la gendarmerie. Le Président de l'Union des Comores s'y est rendu pour présenter ses condoléances à la famille de feu Yssoufa Ali, ancien commandant de la gendarmerie.





À cette occasion, le Dr Abdou Djabir a partagé une confidence que le défunt lui avait faite de son vivant. Selon lui, l'ancien commandant lui avait déclaré : « Moi et Azali, nous sommes des compagnons d'armes. Nous avons été formés pour défendre ce pays… »





Cette visite, placée sous le signe du recueillement et de la solidarité envers la famille endeuillée, rappelle que les circonstances de deuil peuvent réunir des personnalités aux sensibilités politiques différentes autour d'un même hommage rendu à un serviteur de la nation.





Nous reviendront sur la visite de président Azali à Mwali.





La rédaction de Mohéli Matin