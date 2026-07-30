Azali reçu chez le chef de l'opposition à Mohéli

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 30 juillet 2026 2026-07-30T18:50:00+02:00 Modifier ce post

Azali reçu chez le chef de l'opposition à Mohéli. Cette visite, placée sous le signe du recueillement et de la solidarité envers la famille endeuillé

De la politique aux condoléances : Azali reçu chez le chef de l'opposition à Mohéli


Le chef de l'État, Azali Assoumani, a été reçu au domicile familial du président de l'Opposition Unie de Mwali (OUM), le Dr Abdou Djabir. Une rencontre qui n'avait toutefois aucun caractère politique.
Azali reçu chez le chef de l'opposition à Mohéli

Le Président de l'Union des Comores s'y est rendu pour présenter ses condoléances à la famille de feu Yssoufa Ali, ancien commandant de la gendarmerie.

À cette occasion, le Dr Abdou Djabir a partagé une confidence que le défunt lui avait faite de son vivant. Selon lui, l'ancien commandant lui avait déclaré : « Moi et Azali, nous sommes des compagnons d'armes. Nous avons été formés pour défendre ce pays… »

Cette visite, placée sous le signe du recueillement et de la solidarité envers la famille endeuillée, rappelle que les circonstances de deuil peuvent réunir des personnalités aux sensibilités politiques différentes autour d'un même hommage rendu à un serviteur de la nation.

Nous reviendront sur la visite de président Azali à Mwali.

La rédaction de Mohéli Matin

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières