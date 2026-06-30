Deux officiers comoriens diplômés de l’Académie Militaire de Melun en France

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 30 juin 2026 2026-06-30T11:03:00+02:00 Modifier ce post

Deux officiers comoriens diplômés de l’Académie Militaire de Melun en France. La Gendarmerie nationale des Comores remercie sincèrement l’Ambassade de

Deux officiers comoriens diplômés de l’Académie Militaire de Melun


Deux officiers comoriens diplômés de l’Académie Militaire de Melun en France

Félicitations à l’aspirant Djamil Warchi et au lieutenant Abdou Mouhoudi pour leur brillante réussite à l’Académie Militaire de la Gendarmerie Nationale de Melun.

La Gendarmerie nationale des Comores remercie sincèrement l’Ambassade de France et la Gendarmerie nationale française pour leur coopération fructueuse dans la formation de nos cadres.

Nos encouragements accompagnent également l’aspirant Nourdine Boinaidi, qui achèvera sa formation l’année prochaine.

Gendarmerie Nationale

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières