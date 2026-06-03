Première apparition de Belou après son retour aux Comores

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 03 juin 2026 2026-06-03T12:27:00+02:00 Modifier ce post

Première apparition de Belou après son retour aux Comores. C'était l'occasion de s'entretenir avec des éléments de la GSHP dont il est leur chef. Le g

Première apparition de Belou après son retour aux Comores

Tôt ce matin, le Directeur de Cabinet du chef de l'État, délégué à la défense, a fait sa première apparition après plusieurs semaines de soins à l'étranger.
 
C'était l'occasion de s'entretenir avec des éléments de la GSHP dont il est leur chef. Le groupe de sécurité des hautes personnalités a souhaité un bon retour dans les affaires au Délégué à la défense.

Benissa Ben
Photo : Cheha Maanloumi

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières