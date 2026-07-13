Décès de Son Altesse le Père Émir du Qatar : Le Président Azali à Doha afin de présenter ses condoléances !

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 13 juillet 2026 2026-07-13T15:47:00+02:00 Modifier ce post

Décès de Son Altesse le Père Émir du Qatar : Le Président Azali à Doha afin de présenter ses condoléances ! Le Président de la République invite l'ens

Communiqué :


Décès de Son Altesse le Père Émir du Qatar : Le Président Azali à Doha afin de présenter ses condoléances !
Image d'archives

Suite au décès de Son Altesse le Père Émir de l'État du Qatar, Cheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani, survenu le 12 juillet 2026 à Doha, Son Excellence le President AZALI Assoumani, se rend à Doha afin de présenter, au nom du peuple et du Gouvernement comoriens, ses condoléances les plus attristées à Son Altesse l'Émir Cheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, à la famille régnante ainsi qu'au peuple frère du Qatar.

Le Président de la République invite l'ensemble des fidèles comoriens à s'unir, en ce vendredi 17 juillet 2026, dans le recueillement et la prière, à la mémoire de Son Altesse le Père Émir Cheikh Hamad bin Khalifa Al-Thanin et en signe de solidarité islamique envers l'État du Qatar.

Fait à Moroni, le 13 juillet 2026

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières