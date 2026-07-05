Anjouan : Un coelacanthe pêché à la veille de la fête nationale !

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0 0 05 juillet 2026 2026-07-05T13:26:00+02:00 Modifier ce post

Anjouan : Un coelacanthe pêché à la veille de la fête nationale ! Un coelacanthe est pêché à Sandampoini sur l'île d'Anjouan ce dimanche 05 juillet, à

Anjouan : Un coelacanthe pêché à la veille de la fête nationale 


Anjouan : Un coelacanthe pêché à la veille de la fête nationale !

Un coelacanthe est pêché à Sandampoini sur l'île d'Anjouan ce dimanche 05 juillet, à la veille de la fête nationale comorienne. Le fossile vivant et emblème de l'équipe nationale de foot des Comores est capturé par Daoud et Chunoi Prince, a t'-on appris.

À noter que le premier cœlacanthe vivant a été attrapé le 22 décembre 1938 en Afrique du Sud, près de l'embouchure de la rivière Chalumna, au large de la ville d'East London. D'où son nom latimeria Chalumnae

​Le deuxième spécimen, qui a permis de confirmer la présence d'une population stable, a été pêché quatorze ans plus tard, en décembre 1952, à Anjouan dans l'archipel des Comores, selon nos informations.

Dès lors l' espèce est protégée à l'international. 

Les pêcheurs locaux devraient donc être sensibilisés pour la remettre à l'eau en cas de prise accidentelle ! 

Dhoulkarnaine Youssouf

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