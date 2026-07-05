Anjouan : Un coelacanthe pêché à la veille de la fête nationale ! Un coelacanthe est pêché à Sandampoini sur l'île d'Anjouan ce dimanche 05 juillet, à
Anjouan : Un coelacanthe pêché à la veille de la fête nationale
Un coelacanthe est pêché à Sandampoini sur l'île d'Anjouan ce dimanche 05 juillet, à la veille de la fête nationale comorienne. Le fossile vivant et emblème de l'équipe nationale de foot des Comores est capturé par Daoud et Chunoi Prince, a t'-on appris.
À noter que le premier cœlacanthe vivant a été attrapé le 22 décembre 1938 en Afrique du Sud, près de l'embouchure de la rivière Chalumna, au large de la ville d'East London. D'où son nom latimeria Chalumnae
Le deuxième spécimen, qui a permis de confirmer la présence d'une population stable, a été pêché quatorze ans plus tard, en décembre 1952, à Anjouan dans l'archipel des Comores, selon nos informations.
Dès lors l' espèce est protégée à l'international.
Les pêcheurs locaux devraient donc être sensibilisés pour la remettre à l'eau en cas de prise accidentelle !
Dhoulkarnaine Youssouf
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