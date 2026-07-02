Sénégal : l'évacuation de Sambi mobilise. C'est d'ailleurs dans le cadre de cet engagement qu'il a noué des relations avec plusieurs avocats africains

Sénégal : l'évacuation de Sambi mobilise







LE JEUNE TADJIDINE SAÏD MZE EN QUÊTE DE LA LIBÉRATION OU DE L'ÉVACUATION HUMANITAIRE DU PRÉSIDENT SAMBI. LE JEUNE TADJIDINE SAÏD MZE EN QUÊTE DE LA LIBÉRATION OU DE L'ÉVACUATION HUMANITAIRE DU PRÉSIDENT SAMBI.





À l'initiative, et dans les coulisses de l'interpellation sur le cas du président Sambi au Parlement du Sénégal la semaine dernière, le jeune consultant international comorien Tadjidine Saïd Mze (en kandou et kofia) est à la tête de la délégation actuellement présente à Dakar. Cette mission a pour objectif de sensibiliser les autorités sénégalaises et de mobiliser les acteurs concernés autour de la question de l'évacuation sanitaire du président Sambi.





Animé uniquement par son patriotisme et son sens du devoir humanitaire, ce jeune consultant se mobilise sans relâche pour défendre la cause de l'ancien chef de l'État et plaider en faveur de son évacuation à des fins médicales.





Tadjidine Saïd Mze est l'un des principaux artisans de cette mobilisation au Sénégal, mais aussi auprès de plusieurs organisations internationales en Suisse, où il exerce comme consultant et militant en faveur des droits humains.





C'est d'ailleurs dans le cadre de cet engagement qu'il a noué des relations avec plusieurs avocats africains, notamment le député et avocat sénégalais Maître Tall, qu'il a connu à l'époque où l'actuel Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, était poursuivi et emprisonné sous le régime de Macky Sall.





La délégation présente à Dakar est composée de Maître Mahamoud, avocat du président Sambi, de Mme Tislam Sambi, fille de l'ancien président, Maître Tall, député, président de la commission des Lois à l'Assemblée nationale du Sénégal et certains membres de son cabinet Parlementaire ainsi que Maître Larifou Saïd.





Tadjidine est au coeur de cette diplomatie humanitaire à Dakar qui compte résoudre le cas de Sambi pacifiquement comme disait un des ses compatriotes, Ibrahim Abdou said, quand la compassion nous gouverne, personne ne perd.





Ibrahim Abdou Said