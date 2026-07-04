C'est une grande première à l'Aéroport International Moroni Prince Said Ibrahim

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 04 juillet 2026 2026-07-04T10:14:00+02:00 Modifier ce post

C'est une grande première à l'Aéroport International Moroni Prince Said Ibrahim. Les passagers de Kenya Airways arrivés dans la nuit du vendredi au sa

C'est une grande première à l'Aéroport International Moroni Prince Said Ibrahim

Les passagers de Kenya Airways arrivés dans la nuit du vendredi au samedi ont eu, si l'on peut dire, des étoiles dans les yeux en inaugurant une passerelle d'embarquement à l'aéroport de Hahaya. 

Une grande première dans cet aéroport où l'arrivée, du débarquement à la récupération des bagages, est souvent synonyme de parcours du combattant. Toufé Maecha

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières