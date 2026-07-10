L'aspirant Youssouf Kamardine distingué par le Commandant de la Gendarmerie

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 10 juillet 2026 2026-07-10T09:38:00+02:00 Modifier ce post

L'aspirant Youssouf Kamardine distingué par le Commandant de la Gendarmerie. Cette distinction récompense son dévouement, son sens du devoir et sa con

Félicitations à l’Aspirant YOUSSOUF KAMARDINE MOUHDI


L'aspirant Youssouf Kamardine distingué par le Commandant de la Gendarmerie

Le Commandant de la Gendarmerie Nationale, le lieutenant-colonel DJANFFAR Ousseni Maécha, a décerné une lettre officielle de félicitations à l’Aspirant YOUSSOUF KAMARDINE MOUHDI pour son engagement exemplaire, son professionnalisme et la qualité de son commandement à la tête par intérim de l’Escadron de Gendarmerie de Mdé.

Cette distinction récompense son dévouement, son sens du devoir et sa contribution au renforcement de la discipline, de la cohésion et de l’efficacité opérationnelle de son unité.

La Gendarmerie Nationale adresse ses sincères félicitations à l’Aspirant YOUSSOUF KAMARDINE MOUHDI et l’encourage à poursuivre avec la même détermination au service de la Nation.

Gendarmerie Nationale

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières