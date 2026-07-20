Surpris en plein acte de bestialité, un homme vient d'être arrêté par la gendarmerie

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 20 juillet 2026 2026-07-20T18:37:00+02:00 Modifier ce post

Surpris en plein acte de bestialité, un homme vient d'être arrêté par la gendarmerie. Selon les premières informations, l'auteur présumé a été interpe

Mohéli : Surpris en plein acte de bestialité dans le cimetière de Mnadzi-Modja


Surpris en plein acte de bestialité, un homme vient d'être arrêté par la gendarmerie

Un homme a été surpris en flagrant délit ce lundi 20 juillet alors qu'il était en train de commettre un acte de bestialité sur une chèvre, dans l'enceinte du cimetière de Mnadzi-Modja.

Selon les premières informations, l'auteur présumé a été interpellé puis conduit à la gendarmerie pour les besoins de l'enquête.

Le propriétaire de la chèvre affirme que ce n'est pas la première fois que ses animaux sont victimes de tels agissements. Déterminé à obtenir justice, il indique qu'il compte porter officiellement plainte afin que cette affaire soit traitée par les autorités compétentes.

Les circonstances exactes des faits et les suites judiciaires restent à être confirmées par les autorités.

La rédaction de Mohéli matin

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières