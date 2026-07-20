Surpris en plein acte de bestialité, un homme vient d'être arrêté par la gendarmerie. Selon les premières informations, l'auteur présumé a été interpe

Mohéli : Surpris en plein acte de bestialité dans le cimetière de Mnadzi-Modja







Un homme a été surpris en flagrant délit ce lundi 20 juillet alors qu'il était en train de commettre un acte de bestialité sur une chèvre, dans l'enceinte du cimetière de Mnadzi-Modja. Un homme a été surpris en flagrant délit ce lundi 20 juillet alors qu'il était en train de commettre un acte de bestialité sur une chèvre, dans l'enceinte du cimetière de Mnadzi-Modja.





Selon les premières informations, l'auteur présumé a été interpellé puis conduit à la gendarmerie pour les besoins de l'enquête.





Le propriétaire de la chèvre affirme que ce n'est pas la première fois que ses animaux sont victimes de tels agissements. Déterminé à obtenir justice, il indique qu'il compte porter officiellement plainte afin que cette affaire soit traitée par les autorités compétentes.





Les circonstances exactes des faits et les suites judiciaires restent à être confirmées par les autorités.





La rédaction de Mohéli matin