Frahamia montre la voie aux cadres comoriens. Ancienne adjointe au maire de la commune d’Itsandra Baangani et ancienne conseillère juridique de l’ex-C

Frahamia montre la voie aux cadres comoriens







Madame Frahamia Said Youssouf devient la nouvelle responsable des ressources humaines de la SONELEC à la direction régionale de Mohéli. Cet événement mérite d’être relayé, car depuis l’avènement de l’Union des Comores, et même avant, de nombreux cadres privilégient les postes à Moroni. Madame Frahamia Said Youssouf devient la nouvelle responsable des ressources humaines de la SONELEC à la direction régionale de Mohéli. Cet événement mérite d’être relayé, car depuis l’avènement de l’Union des Comores, et même avant, de nombreux cadres privilégient les postes à Moroni.





Il n’est pas rare de voir un enseignant de la Grande Comore affecté par exemple dans un village éloigné de la capitale considérer cette décision comme une sanction de son ministère. Dans ce contexte, le choix de Frahamia apparaît particulièrement remarquable.





Ancienne adjointe au maire de la commune d’Itsandra Baangani et ancienne conseillère juridique de l’ex-Conseil de l’île de Ngazidja, elle occupait déjà un poste stratégique au sein de la SONELEC à Moroni. Pourtant, elle a choisi de passer un concours pour rejoindre Mohéli.





On retrouve dans cette démarche, la volonté de servir son pays partout où le besoin se fait sentir.

« Je me sens bien à Mohéli. J’ai été très bien accueillie par le Directeur régional Monsieur Mohamed Nassurdine Youssouf et par le personnel de la SONELEC de Mohéli», confie-t-elle. Elle ajoute : « Je découvre la gentillesse et la générosité des habitants de l’île de Djoumbé Fatma. »





Frahamia encourage ainsi les professionnels comoriens à accepter de travailler dans les villages et dans les autres îles, afin d’y mettre leurs compétences et leur savoir-faire au service du développement national.





Il convient de rappeler que les affectations dans les villages et dans les différentes îles étaient très fréquentes sous les présidences de Ahmed Abdallah Abderemane, de Ali Soilih et, dans une certaine mesure, de Saïd Mohamed Djohar. Cette pratique avait largement contribué au renforcement de la cohésion sociale et de l’unité nationale entre les Comoriens.





Bonne chance à Frahamia Said Youssouf ancienne Cheffe du service des affaires sociales de la Sonelec et ancienne Contrôleuse de la mutuelle de santé de Sonelec et Sonede pour ce choix courageux. En espérant voir d’autres cadres suivre cette voie.





Ahmed Bacar