Ndzuwani : Deux morts en deux jours, une série de drames qui interpelle

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0 0 16 juin 2026 2026-06-16T12:27:00+02:00 Modifier ce post

Ndzuwani : Deux morts en deux jours, une série de drames qui interpelle. Deux jours de recherches auront été nécessaires pour retrouver la jeune femm

Ndzuwani : Deux morts en deux jours, une série de drames qui interpelle


Ndzuwani : Deux morts en deux jours, une série de drames qui interpelle

En l'espace de moins de 48 heures, deux personnes ont perdu la vie dans des circonstances non encore élucidées, suscitant une vive émotion dans les communautés touchées et soulevant des interrogations sur la capacité des autorités à répondre à ces situations d'urgence.

Tout commence le dimanche 14 juin 2026 sur la plage de Moya, à Ndzuwani. Un groupe de jeunes originaires de Mutsamudu s'y était réuni pour un pique-nique. En fin de journée, le groupe repart, mais deux d'entre eux restent sur place. Face à leur silence prolongé, des habitants lancent des recherches.

Vers 23h, le corps sans vie d'Abdou Salami Soilihi, 27 ans, agent à la Direction des Impôts de Ndzuwani, est découvert sur les lieux. Hafifa Omar, Présidente de la JCI Mutsamudu, est alors portée disparue. Les autorités et les secours se mobilisent, mais la nuit ne livre pas ses secrets.

Deux jours de recherches auront été nécessaires pour retrouver la jeune femme. Son corps a été localisé à Bimbini. Les circonstances exactes de son décès restent à établir, une enquête ayant été ouverte pour déterminer les causes de ces deux morts.

Deux morts en deux jours, les faits interpellent. La multiplication des décès suspects ces derniers temps dans notre pays met en relief une réalité : la sécurité des citoyens est menacée. Le sentiment d'insécurité est de plus en plus ressenti par la population, amplifié par le manque de transparence des autorités comoriennes face aux incidents graves et l'absence quasi systématique de communication institutionnelle rapide à destination des familles et du public.

HaYba Jumla Digital African Voice From Moroni

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