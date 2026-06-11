Avant de réclamer Mayotte, faisons des Comores un modèle de réussite. La priorité devrait être de renforcer notre souveraineté économique et de créer.



La question de Mayotte demeure au cœur du débat national comorien depuis l'indépendance de 1975. Pourtant, après plus d'un demi-siècle de revendications diplomatiques et de résolutions internationales, la situation reste inchangée tandis que les défis économiques, monétaires et institutionnels des Comores persistent. La question de Mayotte demeure au cœur du débat national comorien depuis l'indépendance de 1975. Pourtant, après plus d'un demi-siècle de revendications diplomatiques et de résolutions internationales, la situation reste inchangée tandis que les défis économiques, monétaires et institutionnels des Comores persistent.





Avant de réclamer Mayotte, faisons des Comores un modèle de réussite





« Et s'il y a un chef national et un autre chef étranger, quelque partage d'autorité qu'ils puissent faire, il est impossible que l'un et l'autre soient obéis et que l'État soit bien gouverné. » Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes.





Les Comores ont proclamé unilatéralement leur indépendance le 6 juillet 1975. Près de cinquante et un ans plus tard, l'île comorienne de Mayotte demeure sous administration française. Pourtant, le 12 novembre 1975, les Nations unies ont reconnu l'indépendance des Comores sur la base de l'intégrité territoriale de l'archipel composé de quatre îles : Mayotte, Anjouan, Mohéli et la Grande Comore.





Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, de nombreuses résolutions et déclarations ont été adoptées, mais rien n'a véritablement évolué sur le fond. Pendant ce temps, la France consolide sa présence à Mayotte et poursuit son intégration à l'ensemble français et européen. Ceux qui ont choisi de collaborer avec la puissance administrante ont souvent le sentiment de vivre mieux — mais à quel prix ? — que ceux qui ont fièrement proclamé l'indépendance dans les trois îles libres.





Après plus d'un demi-siècle d'indépendance, les Comores continuent pourtant à vivre sous une monnaie héritée de la période coloniale : le franc comorien-une monnaie française. Or, la monnaie constitue l'un des principaux attributs de la souveraineté d'un État. Elle ne devrait pas être confiée à une puissance étrangère pour sa gestion. Il s'agit là de l'une des plus grandes contradictions de nos dirigeants d'hier et d'aujourd'hui.





Proclamer l'indépendance signifie se détacher de l'autre et tracer sa propre voie. Cette voie ne peut être identique à celle dont on s'est séparé. Elle doit être portée par le peuple et orientée vers l'avenir d'une nation qui a longtemps subi l'oppression, l'humiliation et le mépris.





La colonisation a laissé de profondes séquelles : la faiblesse économique, la pauvreté et la méfiance entre les différentes composantes de la population. Cette méfiance a été entretenue et accentuée par la politique coloniale du « diviser pour régner ». L'insularité de l'archipel a également contribué à renforcer ces divisions.





Quelles que soient ces méfiances et ces réserves, la construction d'une nation ne se réalise pas en un jour. L'indépendance a été acquise grâce au courage de femmes et d'hommes qui l'ont proclamée au péril de leur vie. Nous leur devons respect et reconnaissance.





Cette indépendance demeure toutefois inachevée. Elle l'est d'abord en raison de la séparation de Mayotte du reste de l'archipel, mais aussi parce que les Comores ne disposent toujours pas d'une pleine maîtrise de leurs instruments économiques et financiers. Il nous appartient donc de poursuivre l'œuvre commencée en 1975.





La priorité devrait être de renforcer notre souveraineté économique et de créer les conditions d'un véritable développement national. Il est difficile de prétendre construire un État fort lorsque les principaux leviers économiques demeurent dépendants de l'extérieur. Les richesses nationales doivent être mobilisées au service du développement du pays, de l'emploi des jeunes, de l'éducation, de la santé et des infrastructures.





Nos dirigeants, hier comme aujourd'hui, et plus particulièrement le colonel Azali Assoumani, n'ont jamais véritablement cherché à résoudre la question de Mayotte ni à parachever l'indépendance nationale. S'ils souhaitaient sincèrement le retour de l'île comorienne de Mayotte dans le giron national, ils devraient d'abord offrir aux Mahorais un exemple de stabilité, de prospérité, de démocratie et de bonne gouvernance dans les trois îles libres.





La misère n'attire personne. Aucun peuple ne rêve de rejoindre un pays incapable d'assurer à ses citoyens la sécurité, l'emploi, la justice et l'espoir.





Le système de la présidence tournante avait suscité une lueur d'espoir chez de nombreux Comoriens de Mayotte. Il leur permettait d'envisager qu'un jour, eux aussi, puissent accéder à la magistrature suprême de l'État comorien, une perspective qu'ils ne pourraient jamais espérer au sein de la République française. En mettant fin à ce mécanisme, le colonel Azali Assoumani a brisé cet espoir et fragilisé l'équilibre institutionnel qui contribuait à la stabilité politique du pays.





Aujourd'hui, la priorité des Comores et des Comoriens est simple : vivre en paix, travailler dignement, nourrir leurs familles et préparer l'avenir de leurs enfants.





Développons les trois îles libres. Construisons des institutions solides. Renforçons notre souveraineté économique. Mettons nos ressources au service du peuple. Faisons des Comores un espace de prospérité, de liberté et d'attractivité.





Alors seulement, notre message à destination de Mayotte gagnera en force et en crédibilité. Car l'on rejoint volontiers un pays qui réussit, mais rarement un pays qui peine à offrir l'espérance à ses propres citoyens.





La meilleure stratégie pour retrouver Mayotte n'est pas seulement de la revendiquer ; c'est de bâtir des Comores exemplaires.





Mr Said Ahmed Said Abdillah

Président du Parti Comores Alternatives (PCA)

Membre fondateur du Rassemblement de l'Opposition Comorienne (ROC)