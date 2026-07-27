Un grand ouf de soulagement pour les habitants de Chouani Hambou

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0 0 27 juillet 2026 2026-07-27T10:39:00+02:00 Modifier ce post

Un grand ouf de soulagement pour les habitants de Chouani Hambou. Cette avancée significative est le fruit de la volonté et de la détermination de la.

Un grand ouf de soulagement pour les habitants de Chouani Hambou


Un grand ouf de soulagement pour les habitants de Chouani Hambou

Enfin, l’eau potable coule à nouveau à Chouani Hambou après huit mois d’interruption et d’attente pénible.

Ce dimanche 26 juillet 2026, l’installation d’une nouvelle pompe a été réalisée avec succès, et les essais de pompage se sont révélés concluants.

Ce lundi matin, les autorités de la région de Hambou, ont rejoint la Directrice de la SONEDE sur le site de pompage pour marquer cette reprise de la production et de l’alimentation en eau potable de la ville de Chouani. Le Secrétaire Général du Gouvernement, Nour El-Fath, en sa qualité l’élu de la région de Hambou, a tenu à être présent pour marquer ce moment tant attendu. Le Ministre des Finances, Moussa Abderemane, le Maire Ali Chahidi, ainsi que les représentants de la notabilité de Chouani ont manifesté leur satisfaction suite à l’aboutissement de cette opération.

Cette avancée significative est le fruit de la volonté et de la détermination de la Directrice générale de la SONEDE, en fonction depuis seulement trois mois, animée par un engagement républicain fort.

Grâce à son action résolue, une solution durable aux problèmes d’accès à l’eau potable a pu être apportée, redonnant espoir et confort aux habitants de Chouani Hambou.

Service communication, Sonede

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