Tensions au sein du parti CRC : Salim Hafi sort du silence et fait de graves révélations !

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 22 juillet 2026 2026-07-22T14:18:00+02:00 Modifier ce post

Tensions au sein du parti CRC : Salim Hafi sort du silence et fait de graves révélations ! Mahmoud Salim Hafi affirme également que si le congrès de l

Tensions au sein du parti CRC : Salim Hafi sort du silence et fait de graves révélations !

L’ancien secrétaire général adjoint de la CRC et ancien ministre, Mahmoud Salim Hafi, sort du silence et fait de graves révélations sur les tensions qui secouent actuellement le parti.

Selon ses déclarations, 14 ministres sur 15 auraient signé une lettre adressée au président de la République pour dénoncer les blocages attribués à l’actuel secrétaire général, Nour El Fath Azali. Seule la ministre des Transports ne l’aurait pas signée.

Mahmoud Salim Hafi affirme également que si le congrès de la CRC n’est pas organisé d’ici au mois d’août, le mandat de l’actuel bureau sera considéré comme arrivé à expiration.

Enfin, il réclame une vérification de la gestion financière du parti afin de faire toute la lumière sur l’utilisation des fonds de la CRC.

Journaliste Oubeid

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières