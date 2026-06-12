Décret mettant fin aux fonctions du Secrétaire Général du Ministère de la Promotion du Genre

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 12 juin 2026 2026-06-12T17:11:00+02:00 Modifier ce post

Décret mettant fin aux fonctions du Secrétaire Général du Ministère de la Promotion du Genre. Il est mis fin aux fonctions de Secrétaire Général du Mi

Moroni, le 12.06. 2026

DECRET Nº26-076 /PR Mettant fin aux fonctions du Secrétaire Général du Ministère de la Promotion du Genre, de la Solidarité, et de l'Information


Décret mettant fin aux fonctions du Secrétaire Général du Ministère de la Promotion du Genre

ARTICLE 1° : Il est mis fin aux fonctions de Secrétaire Général du Ministère de la Promotion du Genre, de la Solidarité et de l'Information de Monsieur DINI IBRAHIM.

ARTICLE 2 : Le présent décret sera enregistré, publié au Journal Officiel de l'Union des Comores et communiqué partout où besoin sera.

AZALI Assoumani

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières