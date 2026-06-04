Savez-vous pourquoi Azali hésite de libérer Sambi? Laisser Sambi en prison est aussi une manière de déstabiliser l'organisation et le fonctionnement d

Savez-vous pourquoi Azali hésite de libérer Sambi?





Voici ce que je pense :







1- Azali ne veut pas libérer Sambi car, dans son inconscient, il pense au scénario de ce qui s'est passé entre les anciens présidents Ahmed Abdallah Abderemane et Ali Soilihi. Autrement dit, il pense que s'il donne à Sambi la possibilité d'être libéré et de se retrouver à l'étranger, ce dernier pourrait comploter contre lui et, s'il en avait l'occasion, chercher à l'éliminer. 1- Azali ne veut pas libérer Sambi car, dans son inconscient, il pense au scénario de ce qui s'est passé entre les anciens présidents Ahmed Abdallah Abderemane et Ali Soilihi. Autrement dit, il pense que s'il donne à Sambi la possibilité d'être libéré et de se retrouver à l'étranger, ce dernier pourrait comploter contre lui et, s'il en avait l'occasion, chercher à l'éliminer.





2 - Azali souhaite faire souffrir son adversaire, pensant que le jour où il sera libéré, que ce soit par lui-même ou par un autre régime, il sera détruit mentalement, physiquement et usé politiquement.





3 - Le colonel Azali, en maintenant Sambi en prison, envoie également un message aux autres dirigeants de l'opposition. S'il a été capable de mettre Sambi en prison, il peut faire la même chose à n'importe quel autre opposant.





4 - Laisser Sambi en prison est aussi une manière de déstabiliser l'organisation et le fonctionnement du parti Juwa.





5 - Il ne veut pas le gracier car, quoi qu'il fasse, il doute que Sambi renonce à se venger si l'occasion venait à se présenter.





6 - Le président n'a pas d'état d'âme lorsqu'il s'agit de défendre son pré carré et sa propre sécurité. En tant que chef d'état-major, il a été accusé d'avoir sacrifié l'ancien président Djohar, ainsi que l'intérêt supérieur de la sécurité du pays et l'image de l'AND, pour sauver sa propre vie. Dans cette logique, certains estiment qu'il trouverait normal de neutraliser politiquement un simple citoyen comme Sambi s'il considère cela nécessaire pour sa propre protection.





S'il a été capable d'écorner son image et celle du pays en fuyant sa responsabilité de protéger la nation, pourquoi ne le ferait-il pas une nouvelle fois contre un ancien président afin d'anticiper toute menace contre lui ?





C'est compliqué pour lui, mais pour le peuple, l'emprisonnement de Sambi a perdu toute crédibilité judiciaire et morale.





Ibrahim Abdou Said