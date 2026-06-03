Koimbani Oichili en pleine mutation : les travaux routiers redessinent le visage de la ville

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0 0 03 juin 2026 2026-06-03T10:38:00+02:00 Modifier ce post

Koimbani Oichili en pleine mutation : les travaux routiers redessinent le visage de la ville. Ces réalisations s'inscrivent dans une dynamique globale

Koimbani Oichili en pleine mutation : les travaux routiers redessinent le visage de la ville

Koimbani Oichili en pleine mutation : les travaux routiers redessinent le visage de la ville

Koimbani vit aujourd’hui l’une des phases les plus importantes de son développement urbain. Depuis plusieurs semaines, les habitants assistent à une transformation visible de leur cadre de vie grâce aux importants travaux d’aménagement et d’enrobage de plusieurs axes routiers stratégiques de la ville.

Au cœur de ce vaste chantier figure notamment l’aménagement du boulevard périphérique, appelé à fluidifier la circulation et à améliorer la mobilité entre les différents quartiers de la cité. Cet axe majeur constitue désormais l’un des symboles de la modernisation engagée à Koimbani.

Parallèlement, les travaux avancent sur la route reliant le quartier du Four, au nord de la ville, jusqu'à la MECK de Koimbani, située dans sa partie ouest. Longtemps confronté aux difficultés d'accès, ce tronçon bénéficie aujourd'hui d'un revêtement moderne qui facilitera les déplacements des habitants, des commerçants et des usagers quotidiens.

Ces réalisations s'inscrivent dans une dynamique globale de restructuration urbaine. Au-delà du goudronnage, elles participent à une reconfiguration profonde de l'espace urbain, avec des voies mieux aménagées, une circulation plus sécurisée et une meilleure connexion entre les différents pôles de la ville.

Les engins sont à pied d'œuvre sur plusieurs fronts, témoignant d'une volonté affirmée de faire de Koimbani une ville moderne, attractive et adaptée aux besoins d'une population en constante évolution. Les habitants saluent déjà les premiers résultats visibles de ces investissements qui contribuent à améliorer leur quotidien.

Cette transformation intervient dans un contexte plus large de développement des infrastructures dans le pays, où plusieurs projets structurants sont engagés afin de renforcer l'attractivité économique et sociale des territoires.

À travers ces travaux, Koimbani confirme son rôle de ville centrale de la région. Les nouvelles infrastructures routières constituent un levier essentiel pour le développement local, favorisant les échanges, l'accès aux services et l'amélioration du cadre de vie.

C'est une nouvelle image de Koimbani qui se dessine. Une ville en mouvement, tournée vers l'avenir, où l'aménagement urbain devient un moteur de développement et un facteur d'espoir pour toute la population.

Djamaan Radio 104.6 fm

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