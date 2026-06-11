De l'Université de la Sorbonne à Paris...à la Société Comorienne des Hydrocarbures : témoignage ! En tant qu'étudiant en deuxième année de Bachelor Un

Au-delà des réservoirs : la face méconnue de la Société Comorienne des Hydrocarbures







Je viens d'achever avec beaucoup de fierté et de satisfaction mon stage de formation au sein du laboratoire de contrôle qualité de la Société Comorienne des Hydrocarbures (SCH). Cette expérience a été bien plus qu'une simple étape académique : elle m'a permis de découvrir un univers scientifique et technique souvent méconnu du grand public, mais pourtant essentiel à la sécurité énergétique du pays. Je viens d'achever avec beaucoup de fierté et de satisfaction mon stage de formation au sein du laboratoire de contrôle qualité de la Société Comorienne des Hydrocarbures (SCH). Cette expérience a été bien plus qu'une simple étape académique : elle m'a permis de découvrir un univers scientifique et technique souvent méconnu du grand public, mais pourtant essentiel à la sécurité énergétique du pays.





Lorsqu'on évoque la SCH, la plupart des Comoriens pensent naturellement aux navires pétroliers, aux dépôts de stockage ou encore à la distribution de carburants dans les stations-service. Pourtant, derrière ces infrastructures visibles se cache un acteur clé de la chaîne pétrolière nationale : le laboratoire de contrôle qualité.





En tant qu'étudiant en deuxième année de Bachelor Universitaire de Technologie en Mesures Physiques à l'IUT Sorbonne Paris Nord, j'ai eu l'opportunité d'effectuer mon stage au sein de ce service. À mon arrivée, je connaissais peu les activités du laboratoire et j'ignorais totalement le niveau d'expertise et de technicité qui y était développé. Comme beaucoup de personnes, je ne soupçonnais pas que la SCH disposait d'un laboratoire capable de réaliser des analyses répondant aux standards internationaux les plus exigeants.





L'une des plus grandes surprises de ce stage a été la découverte des équipements de pointe mis à la disposition des équipes. Au cours de ma formation universitaire et de mes échanges avec d'autres étudiants effectuant leur stage à l'étranger, notamment au Maroc, au Sénégal ou dans d'autres structures internationales, j'ai pu constater que le niveau d'équipement du laboratoire de la SCH est remarquable. Plusieurs enseignants et étudiants ont d'ailleurs été étonnés d'apprendre qu'un laboratoire situé aux Comores disposait d'instruments aussi performants et récents.





Parmi les équipements les plus impressionnants figure le *Falex 400 de dernière génération*, utilisé pour réaliser les essais de stabilité thermique du carburant aéronautique Jet A-1 conformément à la norme ASTM D3241 (JFTOT). Cet appareil permet de reproduire les conditions sévères de température rencontrées dans les circuits d'alimentation des moteurs d'avion afin d'évaluer la capacité du carburant à résister à l'oxydation et à la formation de dépôts. Ces essais sont essentiels pour garantir la sécurité et les performances des aéronefs. À ma connaissance, la SCH est aujourd'hui la seule structure de l'océan Indien à disposer de cet équipement de haute technologie.





Le laboratoire dispose également d'équipements spécialisés permettant la mesure de densité des carburants, la détermination du point d'éclair, l'étude de la corrosion à la lame de cuivre ainsi que l'analyse des courbes de distillation. Ces essais permettent de caractériser avec précision les propriétés physico-chimiques de l'essence, du gasoil et du carburant aéronautique Jet A-1, tout en garantissant leur conformité aux normes ASTM internationales.





Au-delà de la technologie, ce qui m'a le plus marqué reste la rigueur appliquée à chaque étape du contrôle qualité. Derrière chaque litre de carburant distribué aux Comores se cache un travail minutieux d'échantillonnage, d'analyse, de vérification et de validation. J'ai notamment pu découvrir l'importance de la gestion des non-conformités, véritable pilier du système qualité. Détection des écarts, mise en quarantaine des produits, investigations techniques et mise en œuvre de mesures correctives : autant d'actions qui témoignent du professionnalisme et du sens des responsabilités des équipes du laboratoire.





Cette immersion m'a permis de mettre en pratique les connaissances acquises au cours de ma formation tout en développant de nouvelles compétences dans le domaine des analyses physico-chimiques, de la métrologie et du contrôle qualité. Elle m'a également ouvert les yeux sur des perspectives professionnelles auxquelles je n'avais pas forcément pensé auparavant.





Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à la Direction Générale de la Société Comorienne des Hydrocarbures pour la confiance accordée aux étudiants comoriens et pour les opportunités offertes à la jeunesse du pays. Investir dans la formation des jeunes talents constitue un engagement fort pour l'avenir des Comores et pour le développement des compétences nationales.





Mes remerciements s'adressent également à ma tutrice de stage ainsi qu'à l'ensemble du personnel du laboratoire pour leur accueil chaleureux, leur disponibilité et leur volonté constante de transmettre leurs connaissances. Grâce à leur accompagnement, j'ai pu évoluer dans un environnement professionnel stimulant et acquérir une expérience qui marquera durablement mon parcours.





Ce stage a profondément changé mon regard sur la SCH. J'y ai découvert bien plus qu'une entreprise chargée de l'approvisionnement énergétique du pays : une structure moderne, dotée d'équipements de pointe, portée par des professionnels compétents et engagés dans une démarche permanente d'excellence. Une réalité encore trop méconnue, mais qui mérite aujourd'hui d'être mise en lumière.





Ahmed Abrar Ahmed

2eme année BUT Mesures Physiques , Université Sorbonne Paris Nord





Comor Hydrocarbures