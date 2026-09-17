Ministère de la Santé : Qui est Ania Mohamed Issa ?

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0 0 17 septembre 2026 2026-09-17T15:20:00+02:00 Modifier ce post

Ministère de la Santé : Qui est Ania Mohamed Issa ? Mais l’arrivée de Mme Ania Mohamed Issa peut marquer un tournant. C’est une administratrice aguerr

Ministère de la Santé : Ania Mohamed Issa nommée Secrétaire Générale, un choix d’expérience face à l’instabilité


Ministère de la Santé : Qui est Ania Mohamed Issa ?

C’est officiel. Mme Ania Mohamed Issa est la nouvelle Secrétaire Générale du Ministère de la Santé. Cadre chevronnée de l’administration, ancienne responsable du projet PASCO et ex-directrice de l’Office National de Valorisation du Patrimoine, elle prend les rênes de l’administration sanitaire.

Sa nomination suscite à la fois interrogation et espoir.
Pourquoi tant de changements rapides ?

Depuis 2025, le Ministère a déjà connu deux Secrétaires Généraux. Cette rotation rapide interroge : difficultés de gouvernance ? Manque de moyens face aux défis sanitaires ? Instabilité institutionnelle ? Autant de questions que se posent les agents du ministère et les observateurs. La continuité administrative, essentielle pour mener les réformes sanitaires, en pâtit.

Un profil qui rassure


Mais l’arrivée de Mme Ania Mohamed Issa peut marquer un tournant. C’est une administratrice aguerrie, qui connaît parfaitement la machine étatique. Son passage réussi à la tête du projet PASCO, un projet stratégique dans le domaine de la santé, puis à la valorisation du patrimoine, démontre sa capacité de gestion, de rigueur et d’adaptation.

Femme de dossiers, femme de terrain, elle a le profil pour stabiliser le ministère, restaurer la confiance des partenaires et redonner un cap clair à l’administration. Le défi est immense : pénuries, infrastructures, gestion du personnel. Mais avec son expérience, tous les espoirs sont permis pour que cette nomination soit enfin celle de la stabilité et de l’efficacité.

Bonne chance à Madame la Secrétaire Générale.

ELHADAD MOHAMED Mogozi fm

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