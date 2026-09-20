Armée : 358 candidats passent les épreuves physiques à Mohéli

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 20 septembre 2026 2026-09-20T10:58:00+02:00 Modifier ce post

Armée : 358 candidats passent les épreuves physiques à Mohéli. Cette phase intervient après les épreuves écrites organisées samedi 19 septembre 2026..

Recrutement : 358 candidats passent les épreuves physiques à Mohéli


Armée : 358 candidats passent les épreuves physiques à Mohéli

Mwali, 358 candidats, dont 22 femmes et 336 hommes, participent ce dimanche aux épreuves physiques du concours de recrutement de la gendarmerie et de l’escadron.

Cette phase intervient après les épreuves écrites organisées samedi 19 septembre 2026. Les candidats sont soumis à plusieurs exercices physiques dans le cadre du processus de sélection. Les épreuves se déroulent sous la supervision des encadreurs et des responsables chargés du suivi du concours.

KADAIDINE DJAZA AHMED, Mohéli Matin

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières