Ministre par conviction ou par ambition ? Le cas Yasmine Alfeine. Avec l’hôtel, ses magasins et ses maisons mises en location, Yasmine employait une v

Ministre par conviction ou par ambition ? Le cas Yasmine Alfeine







Pour quel intérêt a-t-elle accepté de devenir ministre ? C’est la question qui me hante depuis sa nomination. Pour quel intérêt a-t-elle accepté de devenir ministre ? C’est la question qui me hante depuis sa nomination.





J’ai connu Madame Yasmine Alfeine en 2012. J’étais alors mandaté par l’Union des Chambres de Commerce et le ministère de l’Économie pour organiser les élections consulaires à Anjouan, dans un contexte très tendu : c’était la première élection consulaire post-séparatisme. Yasmine était candidate à la présidence de la Ccia Anjouan. Elle exigeait que le scrutin soit sécurisé, convaincue qu’elle allait l’emporter grâce à sa popularité.





À l’époque, elle était commerçante. Mais pas n’importe laquelle. À Mutsamudu comme dans presque toutes les régions d’Anjouan, son nom circulait. Elle n’avait que 2 ou 3 salariés et voyageait pourtant tous les mois. Lors d’un échange sur l’économie et l’avenir des Comores, je lui ai suggéré d’abandonner le commerce pour se lancer dans l’industrie. Elle m’a répondu, avec ce sourire calme qui la caractérise, qu’elle préférait investir dans le tourisme.





Très vite, elle a contacté le Sanduk de Mutsamudu. La banque n’a pas hésité : un prêt avoisinant les 100 000 000 KMF lui a été accordé pour son projet. Son architecte n’avait pas prévu de salle de conférence. Je lui ai conseillé d’en intégrer une pour attirer les ateliers et les formations. Ce conseil a donné au Jasmin sa valeur noble. Le prêt a été remboursé en quelques mois : Le Jasmin est devenu l’hôtel le plus attractif d’Anjouan.





Avec l’hôtel, ses magasins et ses maisons mises en location, Yasmine employait une vingtaine de salariés. Ce qui m’impressionnait chez elle, c’était cette file d’hommes et de femmes venus de toute Anjouan. Ils venaient exposer leurs petits soucis à cette dame au grand cœur, et Yasmine se débrouillait toujours pour qu’ils ne repartent pas les mains vides. Plus impressionnant encore : son carnet d’adresses. Tu cherchais quelque chose ou quelqu’un, ici ou ailleurs ? Son carnet parlait, et vite.





Pour moi, Yasmine menait une vie calme et heureuse. Quand j’ai appris sa nomination comme ministre, j’ai été surpris. Que cherchait-elle vraiment ? Je me suis alors rappelé la formule de Max Weber : il y a deux types de politiciens, ceux qui vivent de la politique et ceux qui vivent pour la politique. J’ai voulu croire que Yasmine faisait de la politique pour soutenir les plus faibles, pour participer au développement de notre pays.





Mais ce matin, quand j’ai appris que Yasmine est accusée de détournement de fonds, je suis resté confus. Je voudrais que mes amies Nourou Mahmoud, Assad Sitti Echat et Nassime Salim viennent me dire que ce n’est pas vraiment notre Yasmine qu’on accuse. Sinon, il faudra admettre que dans notre pays, personne n’est propre.





Mistoihi Abdillahi