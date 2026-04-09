Hajj 2026 : Des pays déconseillent le pèlerinage à La Mecque à leurs ressortissants. L’espace aérien saoudien reste officiellement ouvert, mais soumis

Une guerre régionale aux répercussions directes sur le Golfe







Malgré un Cessez-le-feu fragile dans la guerre entre les États-Unis et Israel contre l'Iran, les risques de nouvelles frappes sont très élevés dans la région surtout dans les pays du golfe alliés des États-Unis comme l'Arabie saoudite. Malgré un Cessez-le-feu fragile dans la guerre entre les États-Unis et Israel contre l'Iran, les risques de nouvelles frappes sont très élevés dans la région surtout dans les pays du golfe alliés des États-Unis comme l'Arabie saoudite.





C'est pour cette raison que beaucoup de pays ont invité leurs ressortissants à « reconsidérer » leur voyage en Arabie saoudite. Sur l'ile comorienne de Mayotte, face à l'incertitude, plusieurs associations ont déjà annulé le pèlerinage à la Mecque.





L’espace aérien saoudien reste officiellement ouvert, mais soumis à des restrictions fréquentes liées aux menaces balistiques. Des compagnies comme Lufthansa, Eurowings et KLM ont suspendu leurs liaisons vers Riyad et Dammam jusqu’en mai et octobre 2026 respectivement.





Un pèlerinage prévu fin mai dans un contexte de tensions régionales





Le Hajj 2026 est attendu du 25 au 29 mai, selon le calendrier islamique en vigueur — sous réserve de l’observation officielle du croissant lunaire par les autorités religieuses saoudiennes. Le Jour d’Arafat, moment central du pèlerinage, devrait se tenir le 26 mai. Des millions de fidèles du monde entier sont attendus à La Mecque pour cette édition, qui constitue l’un des plus grands rassemblements humains annuels.