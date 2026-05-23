Fin de la grève des enseignants, un accord trouvé !

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0 0 23 mai 2026 2026-05-23T22:04:00+02:00 Modifier ce post

Fin de la grève des enseignants, un accord trouvé ! Ce compromis intègre l'entièreté des réclamations des enseignants, qui exigeaient de meilleures co

Fin de la grève des enseignants, un accord trouvé !


Fin de la grève des enseignants, un accord trouvé !

Après plus d'un mois de paralysie du secteur éducatif, le dénouement est enfin là. Un accord global a été trouvé ce soir entre le gouvernement et le corps professoral.

​Ce compromis intègre l'entièreté des réclamations des enseignants, qui exigeaient de meilleures conditions de travail ainsi qu'une réévaluation de leurs grilles salariales, jugées trop basses.

​Grâce à cette signature, la grève est officiellement levée à compter de ce samedi 23 mai 2026 sur l'ensemble du territoire national. Les cours vont pouvoir reprendre normalement dès le lundi, au grand soulagement des élèves et des parents d'élèves. Ortc

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