Le corps sans vie de la jeune Naicha M’madi Abdou retrouvé !

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0 0 22 mai 2026 2026-05-22T17:04:00+02:00 Modifier ce post

Le corps sans vie de la jeune Naicha M’madi Abdou retrouvé ! Après plusieurs heures de recherches menées par la gendarmerie, la police municipale ains

Le corps sans vie de la jeune Naicha M’madi Abdou retrouvé !

La jeune Naicha M’madi Abdou, portée disparue depuis le 19 mai 2026, a malheureusement été retrouvée morte. 

Disparue depuis le 19 mai, la jeune femme de 22 ans originaire de Fombouni a été retrouvée morte. Elle a été vue pour la dernière fois à Dzahadjou Mbadjini en train de descendre d'un taxi en provenance de Foumbouni.

AFFAIRE DE LA JEUNE FILLE DISPARUE 


Après plusieurs heures de recherches menées par la gendarmerie, la police municipale ainsi que des jeunes mobilisés dans la ville de Dzahadjou, le corps de la jeune fille disparue a été retrouvé ce jeudi. À cette heure, les circonstances exactes du drame restent encore inconnues, mais la piste criminelle serait sérieusement envisagée par les enquêteurs. Le parquet de la République devrait se prononcer officiellement dans les prochaines…

Paix à son âme. Toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches.

Oubeid Mchangama, journaliste

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