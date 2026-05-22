Le corps sans vie de la jeune Naicha M’madi Abdou retrouvé ! Après plusieurs heures de recherches menées par la gendarmerie, la police municipale ains



La jeune Naicha M’madi Abdou, portée disparue depuis le 19 mai 2026, a malheureusement été retrouvée morte. La jeune Naicha M’madi Abdou, portée disparue depuis le 19 mai 2026, a malheureusement été retrouvée morte.





Disparue depuis le 19 mai, la jeune femme de 22 ans originaire de Fombouni a été retrouvée morte. Elle a été vue pour la dernière fois à Dzahadjou Mbadjini en train de descendre d'un taxi en provenance de Foumbouni.





AFFAIRE DE LA JEUNE FILLE DISPARUE





Après plusieurs heures de recherches menées par la gendarmerie, la police municipale ainsi que des jeunes mobilisés dans la ville de Dzahadjou, le corps de la jeune fille disparue a été retrouvé ce jeudi. À cette heure, les circonstances exactes du drame restent encore inconnues, mais la piste criminelle serait sérieusement envisagée par les enquêteurs. Le parquet de la République devrait se prononcer officiellement dans les prochaines…



