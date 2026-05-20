Ce que l’on sait de Makoutoum, la mère de famille d'origine comorienne morte défenestrée à Toulon. La mère de famille, dénommée Makoutoum, était née e

Cette mère de famille nombreuse d’origine comorienne aurait déjà fait état par le passé de ses intentions suicidaires à une amie qui l’hébergeait à Marseille, et aurait consulté à deux reprises des médecins à l’hôpital Nord de la cité phocéenne.







La cité Pontcarral s’est réveillée ce mercredi sous le choc. À l’aube, une habitante du quartier depuis plusieurs années s’est défenestrée du 13e étage d’une immense tour de cette cité toulonnaise avec ses trois plus jeunes enfants, âgés de trois, quatre et six ans. Les enfants décédés sont deux garçons et une petite fille. Cette dernière aurait sauté dans les bras de sa mère et, contrairement aux autres membres de la famille, ne serait pas décédée sur le coup. La cité Pontcarral s’est réveillée ce mercredi sous le choc. À l’aube, une habitante du quartier depuis plusieurs années s’est défenestrée du 13e étage d’une immense tour de cette cité toulonnaise avec ses trois plus jeunes enfants, âgés de trois, quatre et six ans. Les enfants décédés sont deux garçons et une petite fille. Cette dernière aurait sauté dans les bras de sa mère et, contrairement aux autres membres de la famille, ne serait pas décédée sur le coup.





La mère de famille, dénommée Makoutoum, était née en 1987 aux Comores et était titulaire d’une carte de séjour, selon nos informations. À en croire un membre de la communauté comorienne varoise rencontré sur place, la trentenaire avait d’abord partagé la vie d’un homme originaire de Mayotte. Avec lui, elle a eu trois enfants dont l’aîné est âgé de 17 ans et scolarisé dans un lycée du centre-ville de Toulon. Son second compagnon recherché Après leur séparation, Makoutoum se serait mise en ménage avec un homme d’origine comorienne, présenté par certaines sources comme...©LeFigaro





INFO VAR-MATIN. La mère de famille qui s’est défenestrée ce mercredi avec trois de ses enfants à Toulon sortait d’un hôpital psychiatrique et était en rupture de traitement





Selon nos informations, la mère de 38 ans qui s’est défenestrée à l’aube, ce mercredi 20 mai avec trois de ses enfants à Toulon sortait d’un hôpital psychiatrique marseillais et était en rupture de traitement. Une source policière révèle à Var-Matin qu’elle aurait ordonné à ses enfants réveillés de sauter avec elle.





Les circonstances du drame familial survenu dans la résidence de Pontcarral à Toulon se précisent et sont d’une violence extrême.





Selon nos informations, la mère de famille de 38 ans qui s’est jetée ce mercredi 20 mai, à l’aube, du 13e étage de son immeuble à Toulon avec trois de ses enfants sortait d’un hôpital psychiatrique marseillais et était en rupture de traitement au moment des faits.





« Celui de 7 ans a refusé, restant accroché à son lit »





Une source policière apporte des précisions glaçantes sur le déroulé de la scène : « Elle a intimé l’ordre à ses enfants réveillés de sauter avec elle. Celui de 7 ans a refusé, restant accroché à son lit et assistant à la scène. Deux autres enfants ont sauté à ses côtés ».





Les trois autres enfants, plus âgés, dormaient. La mère ne les aurait pas réveillés.





Ces éléments viennent corroborer la déclaration du procureur Raphaël Balland, qui avait indiqué ce matin que la mère « aurait récemment présenté des symptômes psychiatriques et dépressifs » et qu’« aucun élément ne permettait d’impliquer l’intervention d’un tiers ».





La famille était inconnue du parquet, sans aucun signalement préalable.





Une enquête pour meurtres par ascendant est ouverte.





Les quatre enfants aînés sont pris en charge par les autorités compétentes. Une cellule d’écoute reste ouverte à la Maison pour Tous de Pontcarral.





Sylvain Mustapic • Laura Gatti - Var-matin