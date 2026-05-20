France : Une femme comorienne et trois de ses enfants retrouvés morts après une chute du 13e étage d'un immeuble. "Selon les premiers éléments de l'en



Une femme et trois de ses enfants ont été retrouvés morts ce mercredi 20 mai après une chute du 13e étage d'un immeuble de la cité de Pontcarral à Toulon. Elle se serait jetée d'elle-même avec ses enfants, selon le procureur. Les quatre aînés étaient dans l'appartement quand les secours sont arrivés.





Une femme et trois de ses enfants, deux garçons et une fille âgés de trois, quatre et six ans, ont été retrouvés morts ce mercredi 20 mai aux alentours de 5 heures du matin, au pied de son immeuble de la cité de Pontcarral à Toulon, selon les informations de BFM Toulon Var. Les quatre personnes sont mortes lors de l'impact.





"Selon les premiers éléments de l'enquête confiée au commissariat de Toulon, la mère se serait jetée d'elle-même du 13e étage avec les trois enfants décédés", a déclaré le procureur de Toulon dans un communiqué. La mère, âgée de 38 ans, "aurait récemment présenté des symptômes psychiatriques et dépressifs, ce qui reste à confirmer", continue le magistrat.





La mère vivait seule avec ses sept enfants





Mère de sept enfants, elle aurait sauté avec ses trois derniers, les quatre aînés étant présents au domicile lorsque les secours sont arrivés, selon les informations de BFM Toulon Var. Ils ont été "pris en charge par les différentes autorités compétentes et bénéficient actuellement d'un soutien psychologique", précise le procureur.





"Aucun élément ne permet pour le moment d'impliquer l'intervention d'un tiers", selon le magistrat, qui précise que la mère vivait seule avec ses sept enfants. Les trois aînés étaient nés d'un premier père et les quatre derniers d'un second. "La famille était inconnue du parquet en l'absence de tout signalement concernant d'éventuelles difficultés sociales ou familiales", précise le communiqué.





Des investigations sont menées sous la direction du parquet de Toulon "dans le cadre d'une enquête ouverte du chef de meurtres par ascendant", rapporte le procureur, qui dit s'être rendu sur les lieux du drame avec le préfet du Var et la maire divers droite de Toulon, Josée Massi, ainsi que la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) du Var. BFM tv





NB : D'après nos sources, la femme en question est d'origine comorienne. Elle serait de Inané Mbadjini en Grande-comore