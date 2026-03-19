Naufrage au large de Mitsamiouli : communiqué de la Direction Générale de la Sécurité Civile. Des opérations de recherche et de sauvetage ont été immé

COMMUNIQUE : Naufrage d'une embarcation transportant des migrants







La Direction Générale de la Sécurité Civile informe l'opinion nationale et internationale qu'un grave naufrage s'est produit en mer ce jour, dans la ville de Mitsamiouli, impliquant une embarcation transportant des migrants depuis les côtes Est africaine. Le Centre de traitement des appels du CoSep a été informés à 00:15mn par l'Unité locale de protection civile de Mitsamiouli. Des moyens de secours à personnes ont été immédiatement déployés dont 2 ambulances et un groupe d intervention ainsi que le médecin réanimateur de la sécurité civile . La Direction Générale de la Sécurité Civile informe l'opinion nationale et internationale qu'un grave naufrage s'est produit en mer ce jour, dans la ville de Mitsamiouli, impliquant une embarcation transportant des migrants depuis les côtes Est africaine. Le Centre de traitement des appels du CoSep a été informés à 00:15mn par l'Unité locale de protection civile de Mitsamiouli. Des moyens de secours à personnes ont été immédiatement déployés dont 2 ambulances et un groupe d intervention ainsi que le médecin réanimateur de la sécurité civile .





Selon les premières informations disponibles, le bilan provisoire fait état de :





12 personnes décédées

12 personnes portées disparues

30 survivants pris en charge par l'hôpital pole de Mitsamiouli.





Des opérations de recherche et de sauvetage ont été immédiatement déclenchées par les équipes de secours de jeunes volontaires, en coordination avec l'autorité préfectorale et les forces de sécurité. Les recherches se poursuivent activement afin de retrouver d'éventuels survivants.





La Sécurité Civile exprime sa profonde tristesse face à ce drame humain.





Cet événement rappelle, une fois de plus, les dangers extrêmes liés aux traversées maritimes irrégulières, souvent effectuées dans des conditions précaires et à haut risque.





Les autorités appellent à la vigilance, à la responsabilité collective et au ronforcement des actions de prévention contre ces traversées dangereuses.





Un point de situation sera communiqué par la Police Nationalé.





Direction Générale de la Sécurité Civile