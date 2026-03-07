7 000 tonnes de riz arrivés : l'ONICOR ne compte pas rembourser sa dette aux commerçants ! Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 7 000 tonnes de riz corr

SOS - AFFAIRE ONICOR : APPELÀ LA MOBILISATION







L'affaire opposant des centaines de commerçants à l'ONICOR connaît un nouveau rebondissement. Après près de deux années d'attente, de promesses non tenues et de silence, une cargaison de 7 000 tonnes de riz est désormais arrivée aux Comores. Le riz serait déjà débarqué à Anjouan, et son arrivée à Moroni est attendue dans les prochains jours. L'affaire opposant des centaines de commerçants à l'ONICOR connaît un nouveau rebondissement. Après près de deux années d'attente, de promesses non tenues et de silence, une cargaison de 7 000 tonnes de riz est désormais arrivée aux Comores. Le riz serait déjà débarqué à Anjouan, et son arrivée à Moroni est attendue dans les prochains jours.





Pour les commerçants concernés, cette cargaison devait représenter une solution pour régler la dette qui dure depuis près de deux ans. Pourtant, tout indique aujourd'hui que cette marchandise pourrait être vendue sur le marché sans que les victimes de l'affaire ONICOR soient remboursées.





Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 7 000 tonnes de riz correspondent à environ 260 conteneurs, alors que les commerçants lésés ne réclament que l'équivalent de 47 conteneurs.





Autrement dit, même si ces 47 conteneurs étaient remboursés aux victimes, l'opération générerait encore plus d'un milliard de francs comoriens de marge pour l'ONICOR.





Pour les commerçants concernés, la question est simple : pourquoi refuser de régler cette dette alors que l'opération commerciale en cours permettrait largement de le faire ?





Après deux années d'attente, beaucoup disent avoir tout perdu : entreprises en faillite, dettes accumulées et familles plongées dans la difficulté. A leurs yeux, cette affaire dépasse désormais un simple litige commercial et devient une question de justice.





À l'approche de l'arrivée du riz à Moroni, les commerçants lancent un appel à la population, à la société civile et aux autorités : que justice soit rendue. Ils appellent à une mobilisation citoyenne pacifique afin que cette injustice ne soit pas ignorée.





Ce combat n'est plus seulement celui de quelques commerçants. Il concerne l'ensemble de la société, car lorsqu'une injustice reste sans réponse, c'est toute la confiance dans les institutions qui est menacée.