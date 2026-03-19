Mitsamiouli : La Garde-côtes Comorienne parle d'au moins 18 morts. Cette intervention a bénéficié du soutien déterminant des pêcheurs de la région et.

INTERVENTION– SECTEUR NORD DE NGAZIDJA (MITSAMIHOULI)





Dans la nuit du mercredi 18 mars 2026, des migrants ont été abandonnés en mer dans le noir, vers Mitsamihuli, selon un mode opératoire inédit d’immersion forcée à proximité du littoral, dans des conditions particulièrement dangereuses. Dans la nuit du mercredi 18 mars 2026, des migrants ont été abandonnés en mer dans le noir, vers Mitsamihuli, selon un mode opératoire inédit d’immersion forcée à proximité du littoral, dans des conditions particulièrement dangereuses.





Une opération de recherche et de sauvetage a été engagée, mobilisant conjointement la Garde-côtes comorienne, la Direction Générale de la Sécurité Civile (DGSC), la Police nationale, ainsi que les autorités locales de Mitsamihuli (administratives et communales).





Cette intervention a bénéficié du soutien déterminant des pêcheurs de la région et de plongeurs volontaires, dont l’engagement et le courage ont contribué aux opérations.





Bilan provisoire : environ une cinquantaine de personnes impliquées, 30 rescapés, 18 décès constatés et 3 personnes portées disparues.





Les recherches se poursuivent activement sur la bande côtière concernée...

La Garde-côtes comorienne condamne fermement ces pratiques criminelles, qui constituent à la fois une mise en danger délibérée de vies humaines et une atteinte à l’intégrité de nos espaces maritimes. Les auteurs feront l’objet d’identifications et d’interpellations systématiques.





Garde-côtes Comorienne