Approvisionnement en carburant : Communiqué !

La Direction Générale de la Sécurité Civile (DGSC) porte à la connaissance de la population que des mouvements de panique ont été constatés dans certaines localités du territoire national concernant l'approvisionnement en carburant.





À cet effet, la DGSC tient à rassurer l'ensemble des citoyens qu'aucune situation de pénurie n'est enregistrée à ce jour.





En effet, selon les informations transmises par la Société Comorienne des Hydrocarbures (SCH), les stocks actuellement disponibles sont suffisants pour couvrir les besoins du pays. Par ailleurs, les prochaines opérations d'approvisionnement sont d'ores et déjà programmées, les navires fournisseurs étant en route vers les côtes nationales.





La DGSC appelle donc la population au calme, à la responsabilité et à la vigilance.





La Direction Générale de la Sécurité Civile rappelle avec fermeté que le stockage non autorisé d'hydrocarbures dans les habitations constitue un danger majeur. Ces pratiques exposent les occupants et le voisinage à des risques graves d'incendie, d'explosion et d'intoxication, pouvant entraîner des pertes humaines et matérielles considérables.





En conséquence, la Direction Générale de la Sécurité Civile recommande à la population de :

﻿﻿S'abstenir de tout stockage de carburant à domicile ou dans des locaux non conformes aux normes de sécurité ;

﻿﻿Signaler immédiatement aux autorités compétentes toute situation présentant un risque potentiel d'incendie ou d'explosion.

La DGSC rappelle que la prévention demeure la première ligne de défense contre les catastrophes domestiques et industrielles. La sécurité de tous dépend du comportement responsable de chacun.





Le Service Communication