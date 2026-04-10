Forage inexploité à l’aéroport Prince Saïd Ibrahim : vers la signature d’un contrat de concession

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 10 avril 2026 2026-04-10T16:29:00+02:00 Modifier ce post

Forage inexploité à l’aéroport Prince Saïd Ibrahim : vers la signature d’un contrat de concession. À l’issue de la réunion, il a été convenu qu’un pro

Forage inexploité à l’aéroport Prince Saïd Ibrahim : vers la signature d’un contrat de concession


Forage inexploité à l’aéroport Prince Saïd Ibrahim : vers la signature d’un contrat de concession

La ministre des Transports maritime et aérien et le ministre Premier, Docteur Aboubacar Saïd Anli, ministre de l’Eau, de l’Énergie et des Hydrocarbures, ont présidé, ce vendredi, une réunion technique regroupant les parties concernées, notamment des représentants du ministère de l’Énergie et de l’ASECNA, autour du projet d’acquisition et d’exploitation d’un forage inexploité situé à l’aéroport international Moroni Prince Saïd Ibrahim.

Cette rencontre fait suite à la validation, en Conseil des ministres, de la note relative à la demande formulée par l’ASECNA visant à acquérir ce forage stratégique, dans le but de renforcer les capacités d’approvisionnement en eau de la plateforme aéroportuaire.

Au cours des échanges, les participants ont examiné les aspects techniques et juridiques liés à la concrétisation de ce projet structurant. Les discussions ont permis de dégager un consensus sur la nécessité d’opter pour un contrat de concession, conformément aux dispositions de l’article 74 du Code de l’eau.

À l’issue de la réunion, il a été convenu qu’un projet de contrat de concession soit élaboré et soumis à validation d’ici à mercredi prochain, marquant ainsi une étape décisive vers la mise en exploitation effective de ce forage.

Ce projet s’inscrit dans la dynamique de modernisation des infrastructures aéroportuaires et de renforcement de la résilience des services essentiels, conformément à la vision du gouvernement de l’Union des Comores.

Ministère des Transports

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières