Forage inexploité à l’aéroport Prince Saïd Ibrahim : vers la signature d’un contrat de concession. À l’issue de la réunion, il a été convenu qu’un pro

Forage inexploité à l’aéroport Prince Saïd Ibrahim : vers la signature d’un contrat de concession







La ministre des Transports maritime et aérien et le ministre Premier, Docteur Aboubacar Saïd Anli, ministre de l’Eau, de l’Énergie et des Hydrocarbures, ont présidé, ce vendredi, une réunion technique regroupant les parties concernées, notamment des représentants du ministère de l’Énergie et de l’ASECNA, autour du projet d’acquisition et d’exploitation d’un forage inexploité situé à l’aéroport international Moroni Prince Saïd Ibrahim. La ministre des Transports maritime et aérien et le ministre Premier, Docteur Aboubacar Saïd Anli, ministre de l’Eau, de l’Énergie et des Hydrocarbures, ont présidé, ce vendredi, une réunion technique regroupant les parties concernées, notamment des représentants du ministère de l’Énergie et de l’ASECNA, autour du projet d’acquisition et d’exploitation d’un forage inexploité situé à l’aéroport international Moroni Prince Saïd Ibrahim.





Cette rencontre fait suite à la validation, en Conseil des ministres, de la note relative à la demande formulée par l’ASECNA visant à acquérir ce forage stratégique, dans le but de renforcer les capacités d’approvisionnement en eau de la plateforme aéroportuaire.





Au cours des échanges, les participants ont examiné les aspects techniques et juridiques liés à la concrétisation de ce projet structurant. Les discussions ont permis de dégager un consensus sur la nécessité d’opter pour un contrat de concession, conformément aux dispositions de l’article 74 du Code de l’eau.





À l’issue de la réunion, il a été convenu qu’un projet de contrat de concession soit élaboré et soumis à validation d’ici à mercredi prochain, marquant ainsi une étape décisive vers la mise en exploitation effective de ce forage.





Ce projet s’inscrit dans la dynamique de modernisation des infrastructures aéroportuaires et de renforcement de la résilience des services essentiels, conformément à la vision du gouvernement de l’Union des Comores.





Ministère des Transports