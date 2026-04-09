Les États-Unis se réjouissent de poursuivre leur collaboration avec le gouvernement comorien, Spirit of America, Agri-Green et leurs partenaires inter



La Chargée d’Affaires de l’ambassade des États-Unis, Stephanie Arnold, s’est jointe aujourd’hui à l’ONG américaine Spirit of America, au ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Artisanat, ainsi qu’à ses partenaires comoriens pour la remise du projet pilote Agri-Green à Diboini, marquant une nouvelle étape pour la sécurité alimentaire des Comores. La Chargée d’Affaires de l’ambassade des États-Unis, Stephanie Arnold, s’est jointe aujourd’hui à l’ONG américaine Spirit of America, au ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Artisanat, ainsi qu’à ses partenaires comoriens pour la remise du projet pilote Agri-Green à Diboini, marquant une nouvelle étape pour la sécurité alimentaire des Comores.





Ce programme pilote a démontré que, même sur des terres volcaniques escarpées, avec peu d’eau, les agriculteurs comoriens peuvent produire des légumes de haute qualité toute l’année grâce à des technologies modernes et adaptées au climat. Le projet a permis d’installer les plus grandes serres jamais construites aux Comores, d’introduire des systèmes d’irrigation efficaces et de former des agriculteurs locaux ainsi que des agents de vulgarisation agricole.





Pour les Comores, cela signifie davantage de production locale, une moindre dépendance aux importations et une meilleure résilience lorsque les navires d’approvisionnement sont retardés. Pour les États-Unis, cela représente un partenaire plus sûr et plus stable dans la région de l’océan Indien, ainsi que de nouvelles opportunités pour les innovateurs américains de partager leur savoir-faire avec les agriculteurs comoriens.





Les États-Unis se réjouissent de poursuivre leur collaboration avec le gouvernement de l’Union des Comores, Spirit of America, Agri-Green et leurs partenaires internationaux afin d’étendre ces résultats et de soutenir un avenir plus sûr sur le plan alimentaire, plus prospère et plus résilient aux Comores.





Ambassade des USA aux Comores