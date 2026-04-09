Les États-Unis se réjouissent de poursuivre leur collaboration avec le gouvernement comorien

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 09 avril 2026 2026-04-09T15:49:00+02:00 Modifier ce post

Les États-Unis se réjouissent de poursuivre leur collaboration avec le gouvernement comorien, Spirit of America, Agri-Green et leurs partenaires inter

Les États-Unis se réjouissent de poursuivre leur collaboration avec le gouvernement comorien

La Chargée d’Affaires de l’ambassade des États-Unis, Stephanie Arnold, s’est jointe aujourd’hui à l’ONG américaine Spirit of America, au ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Artisanat, ainsi qu’à ses partenaires comoriens pour la remise du projet pilote Agri-Green à Diboini, marquant une nouvelle étape pour la sécurité alimentaire des Comores.

Ce programme pilote a démontré que, même sur des terres volcaniques escarpées, avec peu d’eau, les agriculteurs comoriens peuvent produire des légumes de haute qualité toute l’année grâce à des technologies modernes et adaptées au climat. Le projet a permis d’installer les plus grandes serres jamais construites aux Comores, d’introduire des systèmes d’irrigation efficaces et de former des agriculteurs locaux ainsi que des agents de vulgarisation agricole.

Pour les Comores, cela signifie davantage de production locale, une moindre dépendance aux importations et une meilleure résilience lorsque les navires d’approvisionnement sont retardés. Pour les États-Unis, cela représente un partenaire plus sûr et plus stable dans la région de l’océan Indien, ainsi que de nouvelles opportunités pour les innovateurs américains de partager leur savoir-faire avec les agriculteurs comoriens.

Les États-Unis se réjouissent de poursuivre leur collaboration avec le gouvernement de l’Union des Comores, Spirit of America, Agri-Green et leurs partenaires internationaux afin d’étendre ces résultats et de soutenir un avenir plus sûr sur le plan alimentaire, plus prospère et plus résilient aux Comores.

Ambassade des USA aux Comores

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières