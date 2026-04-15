Une myomectomie exceptionnelle de 4,45 kg réussie avec succès : Qui est le Dr Kamal ?

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 15 avril 2026 2026-04-15T17:37:00+02:00 Modifier ce post

Opération réussie avec succès : une myomectomie exceptionnelle de 4,45 kg Alors que certains patients choisissent de se rendre à l’étranger ...

Opération réussie avec succès : une myomectomie exceptionnelle de 4,45 kg



Alors que certains patients choisissent de se rendre à l’étranger pour bénéficier de soins spécialisés, nombreux sont ceux qui ont décidé de placer toute leur confiance en l’expertise locale, incarnée par le Dr Kamal Abdallah, gynécologue au Centre Hospitalier Régional et Insulaire de Sambakouni.

La pièce opératoire présentée sur l’image illustre l’ampleur de cette intervention : Un fibrome utérin d’un poids remarquable de 4,45 kilogrammes. Cette réussite chirurgicale témoigne non seulement de la maîtrise technique du praticien, mais également de son sang-froid, de sa précision et de son engagement indéfectible envers la santé des patientes.

Qui est le Dr Kamal Ben Abdallah ?


Véritable pilier du CHRI Sambakouni, le Dr Kamal Ben Abdallah est reconnu pour sa rigueur professionnelle, son humanisme et sa disponibilité exemplaire. Débutant ses journées de travail dès 6 heures du matin et n’hésitant pas à se déplacer en pleine nuit depuis Oichili pour répondre aux urgences, il incarne les valeurs les plus nobles de la médecine : compétence, dévouement et compassion.

Rendons à César ce qui appartient à César. Cet hommage est une reconnaissance sincère et méritée envers un homme dont les actions parlent d’elles-mêmes. Grâce à son expertise, de nombreuses patientes retrouvent espoir et guérison sans avoir à quitter le pays, contribuant ainsi au renforcement de la confiance envers le système de santé national.

Le personnel du CHRI ainsi que toute la communauté expriment leur profonde gratitude envers ce professionnel d’exception, dont l’engagement rehausse la qualité des soins et la réputation de l’hôpital.

Qu’Allah le récompense abondamment pour ses efforts, lui accorde santé, force et longévité, et continue de guider ses pas dans cette noble mission au service de la vie.

Hopital de Sambakouni

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières