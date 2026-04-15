Une myomectomie exceptionnelle de 4,45 kg réussie avec succès : Qui est le Dr Kamal ?

Opération réussie avec succès : une myomectomie exceptionnelle de 4,45 kg Alors que certains patients choisissent de se rendre à l’étranger ...

Opération réussie avec succès : une myomectomie exceptionnelle de 4,45 kg







Alors que certains patients choisissent de se rendre à l’étranger pour bénéficier de soins spécialisés, nombreux sont ceux qui ont décidé de placer toute leur confiance en l’expertise locale, incarnée par le Dr Kamal Abdallah, gynécologue au Centre Hospitalier Régional et Insulaire de Sambakouni. Alors que certains patients choisissent de se rendre à l’étranger pour bénéficier de soins spécialisés, nombreux sont ceux qui ont décidé de placer toute leur confiance en l’expertise locale, incarnée par le Dr Kamal Abdallah, gynécologue au Centre Hospitalier Régional et Insulaire de Sambakouni.





La pièce opératoire présentée sur l’image illustre l’ampleur de cette intervention : Un fibrome utérin d’un poids remarquable de 4,45 kilogrammes. Cette réussite chirurgicale témoigne non seulement de la maîtrise technique du praticien, mais également de son sang-froid, de sa précision et de son engagement indéfectible envers la santé des patientes.





Qui est le Dr Kamal Ben Abdallah ?





Véritable pilier du CHRI Sambakouni, le Dr Kamal Ben Abdallah est reconnu pour sa rigueur professionnelle, son humanisme et sa disponibilité exemplaire. Débutant ses journées de travail dès 6 heures du matin et n’hésitant pas à se déplacer en pleine nuit depuis Oichili pour répondre aux urgences, il incarne les valeurs les plus nobles de la médecine : compétence, dévouement et compassion.





Rendons à César ce qui appartient à César. Cet hommage est une reconnaissance sincère et méritée envers un homme dont les actions parlent d’elles-mêmes. Grâce à son expertise, de nombreuses patientes retrouvent espoir et guérison sans avoir à quitter le pays, contribuant ainsi au renforcement de la confiance envers le système de santé national.





Le personnel du CHRI ainsi que toute la communauté expriment leur profonde gratitude envers ce professionnel d’exception, dont l’engagement rehausse la qualité des soins et la réputation de l’hôpital.





Qu’Allah le récompense abondamment pour ses efforts, lui accorde santé, force et longévité, et continue de guider ses pas dans cette noble mission au service de la vie.





Hopital de Sambakouni