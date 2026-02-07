Opposition comorienne : le vrai débat n’est pas celui qu’on croit. Le premier reproche consiste à accuser l’opposition de ne rien faire pour le dévelo

Opposition comorienne : le vrai débat n’est pas celui qu’on croit







À force d’accusations répétées et de critiques recyclées, un brouillard s’installe dans le débat politique comorien. L’opposition est sommée de se justifier en permanence, pendant que l’essentiel disparaît du champ de discussion. Ce déplacement du regard n’est pas innocent : il révèle moins les faiblesses de l’opposition que la fragilité du pouvoir face à la critique. À force d’accusations répétées et de critiques recyclées, un brouillard s’installe dans le débat politique comorien. L’opposition est sommée de se justifier en permanence, pendant que l’essentiel disparaît du champ de discussion. Ce déplacement du regard n’est pas innocent : il révèle moins les faiblesses de l’opposition que la fragilité du pouvoir face à la critique.





Depuis quelque temps, une stratégie claire se dessine : disqualifier l’opposition pour préserver l’ordre politique existant. On la présente tour à tour comme inutile, divisée ou dangereuse, non pour améliorer la gouvernance, mais pour affaiblir les contre-pouvoirs et réduire l’espace démocratique.





Le premier reproche consiste à accuser l’opposition de ne rien faire pour le développement. Cette accusation repose sur une confusion volontaire des rôles. Le développement est une responsabilité régalienne du gouvernement, seul détenteur des moyens institutionnels, financiers et diplomatiques. Faire porter cette charge à l’opposition revient à diluer la responsabilité du pouvoir et à masquer l’absence de bilan crédible.





Le deuxième reproche vise l’absence supposée d’unité. Or, l’opposition comorienne est structurellement plurielle. Elle rassemble des forces politiques et citoyennes aux trajectoires et aux lectures différentes. Elle comprend à la fois une opposition au régime et une opposition au système politique et social. Exiger une voix unique, c’est nier le pluralisme démocratique et transformer la diversité politique en faute.





Le troisième reproche, le plus grave, accuse l’opposition de ne pas réussir à faire descendre le peuple dans la rue. Cette critique est politiquement irresponsable et moralement dangereuse. Dans un contexte marqué par la répression et la violence institutionnelle, appeler à la rue sans rapport de force clair ni protection des citoyens et sans perspective politique structurée, revient à exposer délibérément des vies humaines. Ce n’est pas du courage politique, mais une instrumentalisation cynique du peuple.





Un soulèvement populaire ne se décrète pas. Il naît lorsque le peuple, par accumulation de colères et de ruptures, décide lui-même de se lever. Le rôle d’une opposition responsable n’est pas de produire des martyrs pour prouver son existence, mais de soutenir, encadrer et politiser un mouvement populaire lorsqu’il émerge, afin qu’il ne soit ni écrasé ni récupéré.





Ces accusations répétées, inaction, division, absence de mobilisation de rue, poursuivent un même objectif : neutraliser la fonction de contre-pouvoir et délégitimer toute alternative politique. Le vrai débat n’est donc pas de savoir si l’opposition est assez unie, assez bruyante ou assez radicale.

La question centrale est celle de son positionnement politique.





S’agit-il de s’opposer au régime pour provoquer une alternance et un changement de pouvoir ?

Ou de s’opposer au système pour engager une transformation profonde de la société, des institutions et du rapport entre l’État et les citoyens ?





Ces deux combats ne se confondent pas. Ils exigent des stratégies, des temporalités et des responsabilités différentes. À un moment donné, pour la clarté démocratique et par respect pour le peuple comorien, il devient impératif de nommer clairement le type de combat mené.





Car on ne construit pas une alternative politique sur la confusion, mais sur la clarté des lignes, la responsabilité morale et le refus de sacrifier le peuple.





Dini Nassur