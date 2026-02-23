Lettre ouverte à Fatihou Azali : La cuisine est fermée. endant des années, ton père nous a servi un menu composé d'autoritarisme, de promesses non ten

​Fatihou,







​Il est temps que les choses soient dites, d'homme à homme, de citoyen à prétendant. Dans les couloirs du palais, certains s'imaginent sans doute que le pouvoir est une recette qui se transmet de père en fils, comme un secret de famille. Mais il y a une réalité que tu sembles ignorer : nous avons fait une indigestion.





​Pendant des années, ton père nous a servi un menu composé d'autoritarisme, de promesses non tenues et d'une gestion qui a laissé un goût amer à toute une nation. Ce repas, nous l'avons subi. Nous l'avons avalé par la force des choses, mais ne fais pas l'erreur de croire que nous avons encore de l'appétit.





​Le réchauffé ne passera pas





​Si tu penses pouvoir revenir à la table avec les mêmes ingrédients, sous un nouveau dressage plus "moderne" ou plus "jeune", tu te trompes lourdement.

​Le népotisme n'est pas une politique de développement.

​Le nom de famille n'est pas un diplôme de compétence.

​L'héritage politique n'est pas un droit acquis.

​On ne veut pas de ton "réchauffé".





Le peuple comorien n'est pas ton client, et le pays n'est pas l'auberge de ton père. Nous aspirons à une nouvelle carte, à de nouveaux visages et surtout, à une cuisine qui ne soit pas empoisonnée par les erreurs du passé.





​Comprends bien ceci : le temps où l'on nous servait des plats dégueulasses en nous demandant de dire "merci" est révolu. Prépare-toi à l'idée que la succession que tu espères n'est qu'un mirage. Et le jour où tu voudras être candidat saches que je serais ton pire opposant.





Ali Wadaane