Accident mortel à Anjouan : Le président Azali a rendu visite aux blessés à l’hôpital de Hombo. Le Chef de l’État s’est rendu dans plusieurs localités

Anjouan : Son Excellence le Président AZALI Assoumani au chevet des familles endeuillées et des blessés


À la suite du tragique accident de la circulation survenu samedi dernier sur l’axe Saandani–Sombé, ayant coûté la vie à trois de nos compatriotes et fait plusieurs blessés, Son Excellence le Président AZALI Assoumani, s’est rendu le lundi à Bandrani, à Anjouan.

Entouré de son épouse, Mme Ambari Daroueche, ainsi que des hautes autorités nationales et locales, le Chef de l’État a présenté ses condoléances aux familles endeuillées, leur témoignant la solidarité et le soutien de la Nation dans cette épreuve douloureuse.

Dans l’après-midi, le Président de la République a également rendu visite aux blessés à l’hôpital de Hombo, où il leur a adressé des paroles de réconfort et d’encouragement, tout en s’enquérant de leur état de santé.

Nos pensées et prières vont aux familles des victimes, et nous adressons nos vœux de prompt rétablissement aux blessés.

Par la suite, le Chef de l’État s’est rendu dans plusieurs localités de Ndzuwani afin de constater l’état des routes, fortement endommagées par les récentes intempéries, perturbant la circulation des véhicules et compliquant le quotidien des populations. Beit-salam

