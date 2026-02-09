Accident mortel à Anjouan : Bilan d'évolution au 3ème jour !

Bila d'évolution au 3ème jour de la prise en charge des victimes de l'accident mortel


(Situation au 09 février 2026)

Accident mortel à Anjouan : Bilan d'évolution au 3ème jour !

Quatre (4) patients demeurent hospitalisés en hospitalisation conventionnelle au CHRI-HOMBO et poursuivent leurs soins sous surveillance médicale continue.

Une (1) patiente est sortie contre avis médical, après avoir été informée des risques liés à son état de santé.

Un (1) patient a été évacué vers Dar es-Salaam pour une prise en charge spécialisée complémentaire.

L’état de santé des patients actuellement hospitalisés est stable et fait l’objet d’un suivi régulier assuré par les équipes médicales et paramédicales, pleinement mobilisées.

ENSEMBLE DANS L’ÉPREUVE. ENSEMBLE POUR LA VIE.

Hôpital de Hombo

