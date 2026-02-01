25ème anniversaire des Accords de Fomboni : Belou s'adresse aux Comoriens

25ème anniversaire des Accords de Fomboni : Belou s'adresse aux Comoriens

À Mohéli, aux côtés de la Gouverneure de l’île et du Ministre premier, j’ai tenu à rappeler combien le 25ème anniversaire de l’unité retrouvée de notre archipel est un moment fort pour notre pays. 

Les Accords de Fomboni du 17 février 2001 ont marqué la fin d’une crise institutionnelle et ouvert une nouvelle page pour les Comores. Cette date mérite d’être rappelée, comprise et surtout partagée. 

J’appelle l’ensemble des Comoriens à venir la commémorer ensemble, dans l’unité et le respect de notre histoire commune.

Youssoufa Mohamed Ali

