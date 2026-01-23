Un homme retrouvé mort à son domicile de Mkazi

LA VILLE DE MKAZI SOUS LE CHOC : UN HOMME TROUVÉ MORT À SON DOMICILE


Un homme retrouvé mort à son domicile de Mkazi

Ce vendredi, la ville de Mkazi est en deuil après la découverte ce matin du corps sans vie de Moussa Mweva à son domicile. Les circonstances de sa mort ne sont pas encore connues, mais les autorités sont sur place pour enquêter.

Selon les premières informations, Moussa Mweva a été retrouvé mort dans sa maison, ce qui a provoqué un choc parmi les habitants de Mkazi. Les voisins et les proches de la victime sont sous le choc et tentent de comprendre ce qui s'est passé.

DJAMALDINE ALHADHURE
Radio kaz Comores

