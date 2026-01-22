Mpox : Le pays se dote des moyens techniques pour identifier d'éventuels cas suspects. Renforcement de la surveillance : Cette acquisition va permettr
SANTÉ : ARRIVÉE DES RÉACTIFS POUR LE DÉPISTAGE DE LA MPOX
Face à la menace sanitaire régionale, le gouvernement comorien renforce ses capacités de diagnostic. Les réactifs permettant de détecter la Mpox (variole du singe) sont officiellement arrivés ce mercredi après-midi.
Une réponse préventive et rapide :
Anticipation nationale : Dès l’annonce du premier cas détecté à Madagascar, les autorités comoriennes ont pris l'initiative de commander ces dispositifs médicaux essentiels.
Renforcement de la surveillance : Cette acquisition va permettre de réaliser des tests rapides et fiables sur le territoire, garantissant une meilleure protection de la population.
Sécurité sanitaire : Le pays se dote ainsi des moyens techniques nécessaires pour identifier et isoler d'éventuels cas suspects sans délai.
Cette mesure proactive confirme la volonté de l'Exécutif de maintenir une vigilance maximale aux frontières et au sein de la communauté. ORTC
