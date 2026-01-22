Mpox : Le pays se dote des moyens techniques pour identifier d'éventuels cas suspects. Renforcement de la surveillance : Cette acquisition va permettr

SANTÉ : ARRIVÉE DES RÉACTIFS POUR LE DÉPISTAGE DE LA MPOX







Face à la menace sanitaire régionale, le gouvernement comorien renforce ses capacités de diagnostic. Les réactifs permettant de détecter la Mpox (variole du singe) sont officiellement arrivés ce mercredi après-midi.

Une réponse préventive et rapide :





​Anticipation nationale : Dès l’annonce du premier cas détecté à Madagascar, les autorités comoriennes ont pris l'initiative de commander ces dispositifs médicaux essentiels.

Renforcement de la surveillance : Cette acquisition va permettre de réaliser des tests rapides et fiables sur le territoire, garantissant une meilleure protection de la population.





​Sécurité sanitaire : Le pays se dote ainsi des moyens techniques nécessaires pour identifier et isoler d'éventuels cas suspects sans délai.





​Cette mesure proactive confirme la volonté de l'Exécutif de maintenir une vigilance maximale aux frontières et au sein de la communauté. ORTC