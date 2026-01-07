Mpox : Certificat médical obligatoire pour les voyageurs en provenance de Madagascar

Mpox : Certificat médical obligatoire pour les voyageurs en provenance de Madagascar. C'est ce qu'indique une note du ministère de la Santé, datée du.

Mpox : Certificat médical obligatoire pour les voyageurs en provenance de Madagascar

Tout voyageur en provenance de Madagascar devra présenter un certificat médical attestant qu'il est indemne de la Mpox à compter du 7 janvier.

C'est ce qu'indique une note du ministère de la Santé, datée du 6 janvier.

Le certificat doit être "délivré par une autorité sanitaire compétente" et "daté de moins de cinq jours avant la date de départ", précise le document.

Cette mesure intervient alors que Madagascar compte désormais six cas confirmés de Mpox et 76 cas suspects répartis dans six districts. Texte : cmm

