REJETER VIGOUREUSEMENT TOUT SEPARATISME INSULAIRE







Question vitale pour notre pays. Car la France cherche à faire imploser les Comores pour éviter toute revendication sur l'île comorienne. Et ses suppôts locaux sont puissants, mènent des actions d'envergure.





Belou vient de nous en donner une preuve. Sa déclaration qui circule sur les réseaux sociaux suivant laquelle, il stigmatise les waNdzuani (anjouanais) qui n’aimeraient pas leur île, qui se seraient établis à Ngazidja et dont les enfants seraient en grand nombre dans les écoles ; il avance même des statistiques.





J’ai eu du mal à le croire. Je pensais à un fake. Malheureusement Belou n’a pas démenti. Belou, ce n’est pas un citoyen lambda, c’est le directeur de cabinet du président chargé en plus de la défense. C’est aussi le numéro un officiel du parti du pouvoir. C’est celui qui porte la parole du pouvoir dans des nombreuses circonstances.





On a du mal à apprécier une telle irresponsabilité. Pour qui connait la situation, cette déclaration de Belou verse de l’huile sur un feu qui couve et qui peut éclater à tout moment. A se demander s’il s’agit d’une orientation politique du pouvoir qui mène à un cul de sac ou s’il s’agit d’un errement arrogant comme Belou en a le secret ?





Comment comprendre que le pays n’ait pas réagit à une telle provocation ? Seul Mistoihi est intervenu pour s’interroger sur les statistiques scolaires par origine insulaire avancées par Belou ? A cet égard, les Dirigeants de l’école Abdulhamid et du groupe scolaire Avenir doivent se prononcer : était-il vrai qu’ils collectent des données sur l’origine insulaire de leurs élèves ?





Comment comprendre qu’aucun parti politique n’ait pas réagi à la déclaration incendiaire de Belou ? Une déclaration qui met en danger l’unité du pays.





La sortie de Belou est irresponsable à tout point de vue et mérite d’être sanctionnée. Les politiques du pays devraient mettre au-dessus de tout l’unité nationale. Nous avons déjà la question de Maore qui s’aggrave au fil des jours. Il ne faudrait pas ajouter une question d’une autre île, a moins de vouloir imploser le pays, faire disparaître les Comores.





Tel est l’enjeu et voilà pourquoi la déclaration de Belou est gravissime





Idriss (08/01/2026)