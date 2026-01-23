La commune de Moroni dispose désormais d'un chargeur sur pneus, un équipement nécéssaire pour optimiser nos activités de propreté et d'assainissement.

Ce vendredi 23 janvier, la Commune de Moroni a officiellement réceptionné un chargeur sur pneus au cours d’une cérémonie organisée à la Place Badjanani. Ce vendredi 23 janvier, la Commune de Moroni a officiellement réceptionné un chargeur sur pneus au cours d’une cérémonie organisée à la Place Badjanani.





Celle-ci a rassemblé nombreuses personnalités éminentes, parmi lesquelles le Ministre de l’Intérieur, M. Mohamed Ahmada Assoumani, Son Excellence M. Saïd Othman Yakubu, Ambassadeur de la République Unie de Tanzanie, le Représentant de la société tanzanienne Afrifeed Holding ainsi que des élus de la nation et de la ville, la notabilité et des oulémas, des hauts cadres de la ville etc..

Tous, étaient présents pour honorer ce moment fort.





Issu d’un partenariat fructueux entre la Mairie de Moroni et la Société tanzanienne AFRIFEED HOLDING LIMITED, ce nouvel équipement renforcera nos capacités dans la gestion des déchets, tels que le chargement et de déchargement des ordures ménagères. Il facilitera également l’enlèvement des carcasses et d'autres opérations nécessaires pour l'amélioration de notre environnement.





Dans son discours, le Maire de Moroni, M. Omar Mohamed a souligné l'importance de cette coopération fondée sur la confiance, le respect mutuel et un engagement partagé pour un développement durable. Il a également rendu hommage au Gouvernement de l'Union des Comores, sous le leadership visionnaire de Son Excellence le Président AZALI Assoumani, pour son engagement envers une coopération régionale bénéfique, visant à améliorer la qualité de vie des citoyens de Moroni.





De son côté, le Ministre de l'Intérieur a transmis avec beaucoup de chaleur, le message du Président AZALI Assoumani, affirmant son amour et attachement à notre belle ville Moroni ainsi que son soutien sans faille à nos projets de développement.





Enfin, le Ministre de l’Intérieur, M. Mohamed Ahmada Assoumani a exprimé sa sincère joie de constater la mobilisation impressionnante d'une foule rassemblant toutes les couches de la société de Moroni, unissant notre communauté dans un véritable esprit d'espoir et de progrès.





