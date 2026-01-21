Des plaignants interpellent l’État sur les pratiques frauduleuses de l'Homme d'Affaires Doudou Tainamor. Les intervenants dénoncent des appropriations

Réunis lors d'une conférence de presse ce jour au Select, plusieurs plaignants mettent publiquement en cause l'homme d'affaires Fayçal Abdou, dit Doudou Tainamor, l'accusant de pratiques frauduleuses ayant, selon eux, causé de lourds préjudices à des familles comoriennes, à une entreprise française et à plusieurs établissements bancaires du pays.





Les intervenants dénoncent des appropriations foncières illégales, des impayés de loyers et des endettements bancaires et commerciaux importants, impliquant différentes sociétés liées à l’homme d’affaires. Des terrains situés notamment à Malouzini et à Moroni auraient été utilisés comme garanties pour des prêts non remboursés, entraînant des pertes pour les propriétaires légitimes.





Les plaignants évoquent également un contentieux opposant une société française d’import-export à des entités liées à Doudou Tainamor, ayant abouti à une condamnation prononcée par la Cour d’appel de Paris en juin 2023, ainsi que des créances bancaires locales estimées à plus d’un milliard de francs comoriens.





Malgré l’existence de procédures judiciaires et bancaires engagées depuis plusieurs années, les plaignants estiment qu’aucune décision judiciaire définitive n’a, à ce jour, permis de réparer les préjudices subis, une situation qu’ils jugent symptomatique de dysfonctionnements plus larges dans la protection des droits économiques et fonciers aux Comores.





Ils appellent les autorités comoriennes à ouvrir des enquêtes indépendantes, afin de faire toute la lumière sur ces dossiers et de garantir l’égalité de tous devant la loi.





Vidéo Mdjomba Soule

