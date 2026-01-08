Décès de Mahamoud Abdallah Boina, ancien laborantin à l’hôpital El-Maarouf

Décès de Mahamoud Abdallah Boina, ancien laborantin à l’hôpital El-Maarouf

Ancien laborantin à l’hôpital El-Maarouf, militant social infatigable, il fut également président de l’Ascobef Ngazidja et ancien Commissaire à l’Environnement de Ngazidja.

Ceux qui l’ont côtoyé garderont le souvenir d’un homme profondément bienveillant, d’un grand professionnel et d’un être animé par un amour sincère pour son prochain.

Qu’Allah l’accueille dans Son vaste Paradis et accorde patience et réconfort à sa famille ainsi qu’à ses proches en cette douloureuse épreuve.
Amine.

