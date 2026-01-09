Aéroport de Ouani : Départ du Président Azali pour Mohéli

Aéroport de Ouani : Départ du Président Azali Assoumani


Aéroport de Ouani : Départ du Président Azali pour Mohéli

Après un court séjour sur l’île de Ndzuani, consacré à la présentation de ses vœux de nouvel an aux Anjouanaises et aux Anjouanais, le Président de l’Union des Comores, Son Excellence Azali Assoumani, a quitté l’île ce vendredi 09 janvier 2026.

À l’occasion de son départ, le Gouverneur de l’île de Ndzuani, Dr Zaidou Youssouf, le Coordonnateur de l’action gouvernementale de l’Union à Anjouan, Monsieur Rastami Mouhidine, ainsi que des autorités insulaires, des élus et plusieurs notables étaient présents pour le saluer et lui souhaiter bon voyage.

Nadhuifou Houmadi

