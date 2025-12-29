Vol annulé aux Comores : vos droits face à la compagnie aérienne. Dimanche, les passagers de la compagnie Ethiopian Airlines ont été débarqués de l'av

Dimanche, les passagers de la compagnie Ethiopian Airlines ont été débarqués de l'avion en partance pour Paris, attendu en vain en salle d'embarquement à l'aéroport de Moroni. Ethiopian Airlines venait d'annuler à la dernière minute son vol pour la France via Addis-Abeba. Consigne donnée : revenir le lendemain à 10h. Pas d'hôtel, pas d'explication, pas d'assistance.





Face à cette situation, beaucoup se sentent impuissants. Pourtant, le droit international vous protège. Encore faut-il connaître vos droits et savoir les faire valoir.





Un contrat vous lie à la compagnie aérienne





Lorsque vous achetez un billet d’avion, vous concluez un contrat commercial avec la compagnie aérienne. Ethiopian Airlines s’engage contractuellement à vous transporter, dans les délais prévus, jusqu’à votre destination finale. En cas de manquement, c’est elle qui doit en répondre.

Cette responsabilité n’est pas théorique. Elle est encadrée par la Convention de Montréal de 1999, traité international ratifié par les Comores, la France et l’Éthiopie. Ce texte crée des obligations juridiques précises que toute compagnie aérienne doit respecter.





Vos droits en cas d’annulation ou de retard important





La Convention de Montréal vous garantit plusieurs droits opposables à la compagnie :

Le réacheminement : La compagnie doit vous proposer gratuitement un placement sur le prochain vol disponible vers votre destination. Si ce vol ne vous convient pas, vous avez droit au remboursement intégral de votre billet.





L’assistance immédiate: En attendant votre réacheminement, la compagnie doit vous fournir hébergement (hôtel si nécessaire), restauration et moyens de communication (au minimum 2 appels téléphoniques ou emails).





L’indemnisation des préjudices: Au-delà de l’assistance, vous pouvez réclamer réparation pour tout préjudice réel et prouvé : nuit d’hôtel supplémentaire payée de votre poche, perte d’une journée de travail, frais de réservation perdus, rendez-vous manqués. Le plafond d’indemnisation est d’environ 6 500 euros, sauf en cas de faute intentionnelle de la compagnie.





Ces droits s’appliquent quelle que soit la nationalité de la compagnie ou le point de départ du vol.

Comment faire valoir vos droits concrètement ?





Ne restez pas passifs. Voici la marche à suivre :





1. Constituez votre dossier: Demandez à la compagnie une confirmation écrite de l’annulation mentionnant le motif. Conservez précieusement votre billet, votre carte d’embarquement et tous vos justificatifs de frais (tickets de taxi, notes d’hôtel, reçus de restaurant).





2. Réclamez par écrit: Adressez une réclamation formelle à Ethiopian Airlines par lettre recommandée avec accusé de réception ou email recommandé. Exposez les faits, listez vos préjudices avec pièces justificatives, et formulez clairement vos demandes (indemnisation chiffrée).





3. Fixez un délai: Accordez un délai raisonnable de réponse (généralement 30 jours).





4. Persistez en cas de silence ou de refus: Vous pouvez saisir le médiateur du tourisme et du voyage ou engager une action en justice. Attention, le délai de prescription est de 2 ans à compter du vol.





Une question de dignité





Notre diaspora voyage régulièrement entre les Comores et la France. Nous connaissons les aléas du transport aérien. Mais connaître ses droits et les exercer n’est pas un luxe : c’est une question de dignité et de respect.





Les compagnies aériennes tablent sur notre résignation et notre méconnaissance du droit. Tant que nous n’exigeons pas le respect de nos contrats, rien ne changera. À nous de faire valoir nos droits, méthodiquement, juridiquement.





Car un droit qu’on ne réclame pas est un droit qu’on abandonne.





Maître Maliza SAID SOILIHI

Avocate au Barreau de Marseille et de Moroni

