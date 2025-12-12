FAITS DIVERS : UNE FILLETTE MEURT ÉCRASÉE PAR UN CAMION À SIMA La localité de Sima, dans l'Ouest de l'île d'Anjouan, a été le th...

FAITS DIVERS : UNE FILLETTE MEURT ÉCRASÉE PAR UN CAMION À SIMA







La localité de Sima, dans l'Ouest de l'île d'Anjouan, a été le théâtre d'un drame horrifiant le jeudi 11 décembre. En effet, Mouniroi, 8 ans, perd la vie après avoir été écrasée par un camion, a-t-on appris. La localité de Sima, dans l'Ouest de l'île d'Anjouan, a été le théâtre d'un drame horrifiant le jeudi 11 décembre. En effet, Mouniroi, 8 ans, perd la vie après avoir été écrasée par un camion, a-t-on appris.





La tragédie s'est produite en fin de journée : alors qu'un mini-camion est stationné, des enfants ont accouru pour monter. C'est à ce moment que la fillette a suivi les autres. Trop petite, elle ne parvient pas à s'y hisser et tombe sous les pneus. À cet instant, le chauffeur démarre.





Un horrible craquement interpelle le conducteur. Quelque chose de grave venait d'arriver : la voiture a roulé sur le crâne du petit ange. Très vite évacué à l'hôpital, le décès est constaté, selon nos informations





Ce drame en appelle à la vigilance des parents pour ce qui est de la surveillance des enfants.





Dhoulkarnaine Youssouf